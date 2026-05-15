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15.05.2026 22:30:36

Aktien New York Schluss: Ölpreisanstieg stoppt Rally der Tech-Werte

NEW YORK (awp international) - Die wieder anziehenden Ölpreise haben am Freitag Inflationsängste geschürt und damit die US-Börsen belastet. Die Renditen am Anleihemarkt kletterten in die Höhe, was den jüngsten Rekordlauf an der Wall Street abrupt beendete. Allgemein wurden die Ergebnisse des Gipfeltreffens zwischen den USA und China mit Blick auf den Iran-Krieg mit Enttäuschung aufgenommen. Es bleibt jetzt dabei, dass die für den Welthandel wichtige Strasse von Hormus faktisch geschlossen ist.

Die zuletzt noch im Zuge der Euphorie rund um Künstliche Intelligenz besonders stark gestiegenen, aber auch sehr konjunktursensiblen Technologiewerte verzeichneten nun Verluste. So fiel der Tech-Index Nasdaq 100 um 1,54 Prozent auf 29.125,20 Punkte.

Das breit gefasste Börsenbarometer S&P 500 verlor 1,24 Prozent auf 7.408,50 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial büsste 1,07 Prozent auf 49.526,17 Punkte ein. Auf Wochensicht ergibt dies ein Minus von 0,17 Prozent.

Neben dem erneuten Anstieg des Rohölpreises hätten auch die in dieser Woche veröffentlichten Preisdaten die Furcht vor Inflation geweckt, sagte Matt Maley, Chef-Marktstratege bei Miller Tabak + Co. Der Experte verwies darauf, dass die langfristigen Renditen derzeit auf dem höchsten Niveau seit rund zwölf Monaten notieren. Dadurch sind Anleihen gegenüber Aktien attraktiver geworden. Dies hat Maley zufolge Anleger dazu veranlasst, nach der enormen sechswöchigen Aufwärtsbewegung am Aktienmarkt einige Gewinne mitzunehmen.

Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners ergänzte, auch beim Handel seien einige Vereinbarungen zwischen Washington und Peking hinter den hochgesteckten Erwartungen zurückgeblieben. So hat China nach Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump nicht wie erhofft H200-Chips von Nvidia gekauft, die speziell für generative KI entwickelt wurden. Die Chinesen hätten sich dagegen entschieden, sie wollten ihre eigenen Chips entwickeln, sagte der US-Präsident. Die Aktien von Nvidia fielen am Dow-Ende um 4,4 Prozent.

Die Titel von Applied Materials gerieten mit einem Minus von knapp ein Prozent letztlich nicht ganz so stark unter Druck wie der Gesamtmarkt. Analysten hatten den Quartalsbericht und den Ausblick des Anlagenherstellers für die Halbleiterindustrie gelobt.

In dem schwachen Umfeld gaben die Anteilscheine von Cerebras Systems um fast 13 Prozent auf knapp 280 US-Dollar nach. Am Donnerstag hatten sie inmitten des KI-Booms einen fulminanten Börsenstart hingelegt. Die Aktien des Rechenzentren-Betreibers und Chipherstellers für KI-Anwendungen hatten knapp 70 Prozent über ihrem Ausgabepreis von 185 Dollar geschlossen.

Gegen den Trend gewannen Microsoft am Freitag mehr als 3 Prozent. Der Hedgefonds Pershing Square des Investors Bill Ackman hatte eine neue Beteiligung an dem Software-Konzern aufgebaut. Ackman sagte, Microsoft sei stärker und widerstandsfähiger, als die Anleger glaubten. Der cloudbasierte Abo-Dienst Microsoft 365, zu dem die Office-Programme Word und Excel gehören, sowie der Clouddienst Azure seien "zwei der wertvollsten Geschäftsbereiche im Bereich der Unternehmenstechnologie".

Die Aktien von Figma schnellten gar um gut 13 Prozent nach oben. Das Kreativ-Softwareunternehmen hatte mit seinem ersten Quartal die Erwartungen übertroffen und seine Jahresziele angehoben. Laut Analysten sind mit den Zahlen Bedenken hinsichtlich KI-bedingter Verwerfungen gemildert worden./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

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