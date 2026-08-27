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27.08.2026 22:21:36

Aktien New York Schluss: Nvidia und andere Tech-Grössen beflügeln Nasdaq

NEW YORK (awp international) - Ein starker Ausblick des Chipriesen Nvidia hat die US-Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag kräftig angeschoben. Mit den Softwareanbietern Salesforce und Crowdstrike lieferten weitere Tech-Unternehmen positive Nachrichten.

Zum Handelsende notierte der Auswahlindex Nasdaq 100 1,43 Prozent höher bei 29.641,56 Punkten. Damit schaffte er es wieder über seine 50-Tage-Linie, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,72 Prozent auf 7.730,99 Zähler hoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte lediglich ein Plus von 0,20 Prozent auf 53.569,44 Punkte.

Hier zeigte sich die Anspannung vor dem anstehenden internationalen Notenbanktreffen in Jackson Hole. "Nvidia hat geliefert und schaltet noch einmal einen Gang hoch", schrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar von Robomarkets. "Aber die Musik spielt jetzt in Jackson Hole. Das Symposium der US-Notenbank ist oft eine Bühne für wichtige geldpolitische Signale."

Am Freitag wird US-Notenbankchef Kevin Warsh seine Rede halten. "Und die Ausgangslage könnte spannender kaum sein", so Molnar. Denn der PCE-Deflator als für die Amerikaner massgebliches Inflations-Barometer habe erst tags zuvor deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed gelegen.

Die Nvidia-Titel zählten am Donnerstag dank eines Kurssprungs von 8,7 Prozent zu den grössten Gewinnern im Nasdaq 100. Das wertvollste Börsenunternehmen der Welt profitierte von der ungebrochenen Nachfrage nach Rechenkraft für KI-Anwendungen: Es konnte seinen Quartalsumsatz und den Nettogewinn mehr als verdoppeln und rechnet auch im weiteren Geschäftsverlauf mit einem starken Wachstum.

Im Kielwasser von Nvidia ging es auch für andere Halbleitertitel bergauf. So gewannen Broadcom und Intel jeweils mehr als 4 Prozent.

Die Aktien von Salesforce zogen um 22,6 und die von Crowdstrike um 20,5 Prozent an. Für Euphorie sorgten hier gute Quartalszahlen beziehungsweise angehobene Jahresziele. Mit ServiceNow profitierte davon auch ein Branchenkollege, dessen Aktienkurs um 10 Prozent stieg. Dass der Cloud-Anbieter Okta die Prognose nach oben schraubte, bescherte dessen Anteilscheinen ein Plus von fast 29 Prozent.

Einige Unternehmensnachrichten sorgten allerdings auch für Kursverluste. So büssten die Aktien des Computer- und Druckerherstellers HP Inc 2,9 Prozent ein. Ohne Berücksichtigung der Rückerstattung von US-Zöllen hätte der Ergebnisausblick auf das laufende Quartal die Erwartungen verfehlt, sagte ein Analyst.

Bei Moderna mussten die Anleger einen Kursrückschlag von 4,6 Prozent auf 142,77 US-Dollar verkraften. Das Unternehmen, das ebenso wie Konkurrent Biontech während der Corona-Pandemie mit seinen mRNA-basierten Impfstoffen bekannt geworden war, kündigte eine 2 Milliarden Dollar schwere Wandelanleihe an. Vor gut einer Woche waren die Aktien bis auf 176,66 Dollar hochgeschnellt, nachdem Moderna und sein Partner Merck & Co über eine erfolgreiche Studie zu einem Melanom-Impfstoff berichtet hatten./gl/he

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

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