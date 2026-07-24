Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’327 0.8%  SPI 20’070 0.7%  Dow 51’947 0.5%  DAX 25’099 1.4%  Euro 0.9303 0.1%  EStoxx50 6’281 1.1%  Gold 4’056 0.2%  Bitcoin 52’463 -1.3%  Dollar 0.8185 0.2%  Öl 98.4 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Meta-Aktie klettert zeitweise in Richtung 700-US-Dollar-Marke: Kommt jetzt ein Aktiensplit?
KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Verizon-Aktie höher: Telekommunikationskonzern setzt im Mobilfunkgeschäft mehr um - Umbau wirkt
Cathie Wood kauft nach Kursrutsch bei Tesla-Aktie kräftig zu
American Express-Aktie sackt dennoch ab: Umsatzziel angehoben
Suche...
Plus500 Depot

S&P 500 998434 / US78378X1072

7’411.98
Pkt
3.68
Pkt
0.05 %
22:20:01
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

24.07.2026 22:15:36

Aktien New York Schluss: Nasdaq weiter schwach - Dow erholt sich

NEW YORK (awp international) - An der Wall Street hat sich am Freitag das Auf und Ab mit einem Erholungsversuch fortgesetzt. Anleger reagierten mit einer gewissen Erleichterung auf die wieder rückläufigen Ölpreise. So sank der Preis für ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent deutlich unter 100 US-Dollar. An der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq dagegen herrschte ungeachtet der starken Quartalsbilanz von Intel weiter Vorsicht nach dem starken Lauf von Aktien mit KI-Bezug.

Der Dow Jones Industrial testete nach einem Rückschlag am Vortag wieder die 52.000-Punkte-Marke. Mit einem Plus von 0,46 Prozent auf 51.947,25 Punkte ging der bekannteste Wall-Street-Index in das Wochenende, nachdem er am Donnerstag noch auf den tiefsten Stand seit einem Monat gefallen war. In den vergangenen fünf Handelstagen verbuchte er damit einen Verlust von 0,4 Prozent. Der umfangreich bestückte S&P 500 gewann am Freitag 0,05 Prozent auf 7.411,98 Zähler.

Der Nasdaq-Auswahlindex 100 fiel um 1,15 Prozent auf 28.128,34 Punkte, was im Wochenverlauf ein Minus von 1,6 Prozent bedeutet. Bereits tags zuvor hatten erneut Sorgen rund um den Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) und die dafür notwendigen Investitionen belastet.

Dass die Ölpreise wieder sanken, begründeten Marktbeobachter mit Gewinnmitnahmen, denn die kriegerischen Auseinandersetzungen in Nahost gehen unvermindert weiter. Inzwischen versucht US-Präsident Donald Trump im Konflikt um die Strasse von Hormus, den Druck auf den Iran zu erhöhen.

Entsprechend sehen Experten an den US-Börsen noch keine Rückkehr zu grösserer Risikobereitschaft. Diesbezüglich basieren derzeit Hoffnungen vor allem auf der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison. Nach den Sorgen, die am Vortag vom Google-Mutterkonzern Alphabet und dem Elektroautobauer Tesla bestärkt wurden, gab es nun zwar Erfreulicheres von Intel und der deutschen SAP , dennoch entschieden sich Anleger in der Techbranche eher für Gewinnmitnahmen.

Während die überzeugenden Cloud-Vertragsbücher von SAP auch Software-Aktien wie Salesforce mit plus 4,3 Prozent Auftrieb gaben, büssten Intel 7,9 Prozent ein. Zwar profitierte der Chipriese und Prozessorhersteller weiter kräftig vom laufenden Boom der KI-Technologien und übertraf mit seinem zweiten Quartal die Erwartungen deutlich. Doch die Aktie ist seit Jahresbeginn extrem stark gelaufen, sodass trotz der aktuellen Verluste immer noch ein Kursplus von rund 150 Prozent bleibt.

Den Papieren des Konkurrenten AMD erging es ähnlich: Sie büssten zuletzt trotz eines viel gelobten Investorentages und einer Kurszielanhebung durch die Bank of America auf 620 US-Dollar 3,3 Prozent auf rund 522 Dollar ein. Ihr Plus seit Jahresbeginn beläuft sich damit aber immer noch knapp 145 Prozent.

Unter den Standardwerten gab es Licht und Schatten. So sprang das Papier von Verizon um 5,8 Prozent hoch und profitierte davon, dass der Telekom-Anbieter im Mobilfunk- und Breitbandgeschäft im abgelaufenen Quartal mehr verdient hatte als erwartet.

Die Anteile von American Express dagegen setzten ihren Abwärtstrend der vergangenen Tage mit einem Abschlag von 4,3 Prozent fort und waren damit Schlusslicht im Dow Jones. Zwar hob der Kreditkartenkonzern sein Umsatzziel nach dem ersten Halbjahr an, doch im zweiten Quartal verfehlten Umsatz und Netto-Gebühreneinnahmen für Kreditkarten die Markterwartungen./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:02 Logo WHS ServiceNow übertrifft Erwartungen im zweiten Quartal 2026 und hebt Jahresprognose an
09:17 Marktüberblick: Ölpreisanstieg weckt Inflationssorgen
09:12 Nestlé-Zahlen belasten
05:54 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Kurse drehen wieder nach unten
23.07.26 Julius Bär: 30.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
23.07.26 Südkorea: Das Nervenzentrum der KI-Revolution
22.07.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
21.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Roche
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’900.51 19.88 SNBHTU
Short 15’217.04 13.80 S4B3QU
Short 15’789.40 8.83 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’327.20 24.07.2026 17:30:28
Long 13’740.87 19.74 S1BOXU
Long 13’433.12 13.80 SGBWIU
Long 12’858.21 8.88 SI7B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Nestlé-Aktie sackt kräftig ab: Absatzmengen steigen - Profitabilität bleibt unter Druck
SAP-Aktie springt an: Quartalsgewinn steigt stärker als erwartet - Cloudumsatz beeindruckt
ServiceNow-Aktie dennoch schwächer: Gewinn deutlich höher - Prognosen übertroffen
Tesla-Aktie -14 Prozent: Höhere Erlöse, aber Gewinn enttäuscht
Alphabet offenbart erstmals offiziellen Wert der SpaceX-Beteiligung: So viel steckt im Musk-Konzern
KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Roche-Aktie springt an: Zahlen im Rahmen der Erwartungen - Währungseffekte belasten weiter
Cathie Wood kauft nach Kursrutsch bei Tesla-Aktie kräftig zu
SpaceX-Aktie vor herbem Rückschlag? Warum ein Analyst 30 Prozent Abwärtspotenzial sieht

Top-Rankings

KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 30/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 30/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 7’411.98 0.05%