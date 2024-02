Aktien New York Schluss: Leichte Verluste nach Rekordrally

(Meldung um Einzelwerte ergänzt)

NEW YORK (awp international) - An den US-Aktienmärkten haben die Anleger nach dem am Freitag fortgesetzten Rekordlauf vorsichtig agiert. Die wichtigsten Indizes gaben am Montag leicht nach. An den Börsen wird weltweit auf wichtige Inflationsdaten gewartet, die in dieser Woche aus den USA, aber auch aus Japan und Europa kommen

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,16 Prozent auf 39 069,23 Punkte. In der vergangenen Woche hatte der Wall-Street-Index ein Plus von 1,3 Prozent verbucht. Zudem hatte er, wie auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 , nicht zuletzt wegen der Euphorie um Künstliche Intelligenz (KI) ein weiteres Rekordhoch erreicht. Der Auslöser dafür waren erneut starke Geschäftszahlen des Grafikkarten- und Prozessor-Anbieters Nvidia .

Für den S&P 500 ging es am Montag um 0,38 Prozent auf 5069,53 Zähler nach unten. Der Nasdaq 100 schloss 0,02 Prozent tiefer bei 17 933,33 Punkten.

Vor allem die Preisdaten in der weltgrössten Volkswirtschaft USA werden von Anlegern in dieser Woche genau unter die Lupe genommen, da sie starken Einfluss auf die Geldpolitik der Notenbank haben. Die Hoffnungen auf erste Zinssenkungen in diesem Jahr haben sich angesichts einer rückläufigen, aber weiter hohen Teuerung bei zugleich robusten US-Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten bereits in den Zeitraum Mai/Juni nach hinten verschoben.

An der Dow-Spitze stiegen die Aktien des Software-Konzerns Salesforce um 2,6 Prozent. Die von diesem Montag an im Leitindex gelisteten Papiere von Amazon gaben um 0,2 Prozent nach. Für den Handelsriesen weichen musste die Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance , die erst vor einigen Jahren die Aufnahme in den weltweit bekanntesten Aktienindex geschafft hatte. Deren Anteilscheine fielen um 3,4 Prozent.

Die C-Aktien der Google-Mutter Alphabet rutschten mit einem Minus von 4,5 Prozent an das Nasdaq-100-Ende. Börsianer verwiesen auf Bedenken über die Position des Unternehmens im Bereich der sogenannten generativen Künstlichen Intelligenz und Risiken für das Suchgeschäft durch KI-gestützte Konkurrenz.

Die B-Aktien von Berkshire Hathaway hatten ihre Rekordrally zunächst fulminant fortgesetzt und sich damit in puncto Marktbewertung weiter der Marke von einer Billion US-Dollar genähert. Grund dafür waren überraschend positive Geschäftszahlen. Recht bald jedoch setzten Gewinnmitnahmen ein. Die Papiere der Holding des legendären Investors Warren Buffett fielen am Ende um zwei Prozent.

Die in der jüngsten Vergangenheit erzielten kräftigen Kursgewinne der Papiere von Intuitive Machines lösten sich wieder in Luft auf. Die Aktien des Raumfahrtunternehmens sackten um fast 35 Prozent ab. In die Freude über die erste geglückte kommerzielle Mondlandung am Freitag mischte sich nun Frust. Beim Aufsetzen ist der Lander wohl umgekippt und liegt auf der Seite.

Der Euro kostete im New Yorker Handel 1,0850 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0852 (Freitag: 1,0834) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9215 (0,9230) Euro.

Die Kurse der US-Staatsanleihen gaben nach. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) verlor 0,13 Prozent auf 109,73 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,28 Prozent./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---