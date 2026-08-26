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26.08.2026 22:33:36

Aktien New York Schluss: Kurse stagnieren vor Nvidia-Zahlen

NEW YORK (awp international) - Die anfangs freundlichen US-Börsen haben am Mittwoch letztlich keine gemeinsame Richtung gefunden. Vor den nachbörslich angekündigten und mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen von Nvidia kamen die Aktienkurse insgesamt nur wenig von der Stelle. Die Anleger scheuten eine klare Positionierung. Eine Reihe heimischer Konjunkturdaten, von denen insbesondere die Daten zur Inflationsentwicklung im Fokus standen, hatte wenig Einfluss.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,21 Prozent tiefer mit 53.463,88 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,02 Prozent auf 7.675,70 Zähler nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,05 Prozent auf 29.224,52 Punkte. Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt waren die Indizes am Dienstag gestiegen.

Der an den Finanzmärkten stark beachtete Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) verharrte im Juli im Jahresvergleich auf 3,7 Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 3,6 Prozent erwartet. Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismass der US-Notenbank Fed. Insgesamt zeigte der Datenreigen, zu denen auch Auftragsdaten aus der Industrie sowie das Wirtschaftswachstum im vergangenen Quartal zählten, ein gemischtes Bild.

Nun rückt das internationale Notenbanktreffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt, zunehmend in den Fokus. Von der Rede von Fed-Chef Kevin Warsh, die am Freitag auf der Agenda steht, erhoffen sich die Anleger weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der amerikanischen Währungshüter.

Die Aktien des Chipriesen Nvidia zollten mit minus 1,6 Prozent ihrer Vortagserholung Tribut. Das Unternehmen gilt als Barometer für den Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI). "Was hier wirklich entscheidend sein wird, ist der Ausblick", sagte Stephanie Niven, Portfoliomanagerin bei Ninety One. Die Frage sei nicht das Wachstum an sich, sondern die Geschwindigkeit, mit der sich dieses beschleunige oder verlangsame.

Im Chipsektor fehlte vor den Nvidia-Zahlen eine klare Richtung. Während etwa NXP und Lam Research nachgaben, zählten Western Digital , Arm Holdings und Seagate Technology mit Kursgewinnen von bis zu 4 Prozent zu den besten Werten im Nasdaq 100.

Intuit- Aktien knickten um 3,2 Prozent ein, nachdem der Anbieter von Steuersoftware einen enttäuschenden Ausblick gegeben hatte.

Zoom Communication gaben um 7 Prozent nach. Das Software-Unternehmen hatte für das zweite Quartal durchwachsene Zahlen vorgelegt. Auch die Prognose für das laufende Quartal konnte nicht überzeugen.

Die Titel von Abercrombie & Fitch sprangen hingegen um mehr als ein Drittel nach oben - zeitweise kosteten sie so viel wie zuletzt Anfang 2025. Das Modeunternehmen übertraf mit seinem Quartalsumsatz die Erwartungen und hob die Ergebnisprognose an./gl/he

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

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