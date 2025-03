Aktien New York Schluss: Knappe Verluste - Richtungssuche hält an

(Meldung um Einzelwerte ergänzt)

NEW YORK (awp international) - Die US-Börsen haben am Mittwoch keine klare Richtung gefunden. Nach einem verhaltenen Start schafften es die wichtigsten Indizes nur zeitweise ins Plus - am Ende standen moderate Verluste zu Buche.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,03 Prozent tiefer mit 41.953,32 Punkten. Damit rutschte er knapp unter die zeitweise überwundene 200-Tage-Linie, die wichtig für den langfristigen Trend ist.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,22 Prozent auf 5.662,89 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,30 Prozent auf 19.677,61 Punkte.

Eine Trendwende sei fraglich, sagte Eckhard Schulte vom Vermögensverwalter MainSky mit Blick auf den übergeordneten Abwärtstrend der vergangenen vier Wochen. Beobachtern zufolge wachsen am Markt die Zweifel, dass die US-Notenbank Fed noch Spielraum für deutliche Zinssenkungen hat.

Sorgen bereitet die inflationstreibende Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump - auch wenn die EU die Gegenzölle für die amerikanischen Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte um zwei Wochen auf Mitte April verschoben hat. Der Schritt soll es ermöglichen, zusätzlichen Raum für Gespräche mit der US-Regierung zu schaffen.

Die Fed hatte am Mittwoch wie erwartet an den aktuellen Zinsen festgehalten und zudem ihre Wachstumsprognose für die amerikanische Wirtschaft gesenkt, die Inflationserwartungen aber nach oben revidiert.

Dass Fed-Chef Jerome Powell keine Rezessionsängste geschürt habe, habe der Stimmung an den Märkten zur Wochenmitte geholfen, sagte Wei Li, globaler Chef-Investmentstratege bei der Investmentgesellschaft Blackrock International. Allerdings beunruhige ihn Powells Charakterisierung der Auswirkungen der Zölle auf die Inflation als einmaligen Effekt.

Die Währungshüter stecken laut Tiffany Wilding, Ökonomin der Investmentgesellschaft Pimco, in der Zwickmühle. Denn die Fed müsse einen Kompromiss zwischen steigender Inflation und zunehmenden Rezessionsrisiken finden.

Bei den Halbleitertiteln ging die Kursentwicklung am Donnerstag deutlich auseinander: Während Arm , Micron und Schwergewicht Nvidia gegen den Markt stiegen, belegten Microchip Technology , Broadcom , NXP und Analog Devices im Nasdaq 100 hintere Plätze. Micron legt nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vor - ebenso wie der Sportartikelhersteller Nike und der Logistiker Fedex .

Beim Elektroautobauer Tesla hielt sich die Kursreaktion auf einen neuen Rückruf der Cybertrucks in Grenzen: Die zuletzt stabilisierten Aktien schlossen 0,2 Prozent höher. Zuvor hatte sich der Aktienkurs gegenüber dem Rekordhoch im Dezember mehr als halbiert.

Um 4,3 Prozent bergab ging es hingegen für die Anteilsscheine von Aramark Sie litten unter negativen Branchennachrichten aus Frankreich. Die Aktien des Konkurrenten Sodexo brachen um gut 17 Prozent ein, nachdem der Anbieter von Catering und Facilitymanagement die Wachstums- und Profitabilitätsziele für 2025 deutlich gestutzt hatte. UBS-Analyst Ivar Billfalk-Kelly macht dafür unter anderem den verzögerten Anlauf von Verträgen mit US-Einrichtungen im Gesundheitsbereich verantwortlich./gl/mis

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---