Aktien New York Schluss: Jobdaten lassen Aktien-Anleger aufatmen

(Meldung um Einzelwerte ergänzt)

NEW YORK (awp international) - Überraschend schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt haben am Mittwoch die Katerstimmung an den New Yorker Börsen vor allem im stark kreditabhängigen Technologiesektor vorerst vertrieben und die Zinsangst gedämpft. Weitere Konjunkturdaten waren besser als gedacht ausgefallen, der Fokus der Anleger lag aber augenscheinlich auf den Arbeitsmarktdaten, die gerade für die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed eine besonders wichtige Rolle spielen.

Der technologielastige Nasdaq 100 legte zum Handelsende um 1,45 Prozent auf 14 776,25 Punkte zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial tat sich lange Zeit schwer, gewann schliesslich aber 0,39 Prozent auf 33 129,55 Zähler. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete ein Plus von 0,81 Prozent auf 4263,75 Punkte.

Laut dem Bericht des Arbeitsmarktdienstleisters ADP wurden in der Privatwirtschaft in den USA im September merklich weniger Stellen geschaffen als erwartet. Anleger warten nun auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag. Sollte dieser die Tendenz der ADP-Daten bestätigen und eine deutliche Abkühlung zeigen, wäre eine weitere Zinserhöhung wohl für die Notenbank Fed kein Thema mehr, schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Für Unsicherheit sorgt die Revolte im US-Repräsentantenhaus, denn die von einer kleinen Gruppe radikaler Republikaner angezettelte Abwahl des Sprechers Kevin McCarthy beunruhigt auch die Börsianer. Die Wahl eines Nachfolgers wird nicht vor dem nächsten Mittwoch erwartet, womit alle gesetzgeberische Arbeit vorerst auf Eis liegt. "Damit gibt es erneut ein Risiko für einen 'Shutdown' der Regierung", mahnte ein Händler.

Die Kursgewinne im Technologiesektor spiegelten sich in Einzelwerten wie Microsoft wider, die um 1,8 Prozent anzogen und damit den Dow anführten. Intel schlossen 0,6 Prozent höher. Der Chiphersteller stand mit der Ankündigung einer weiteren Abspaltung im Blick. Nach dem Autozulieferer Mobileye will der Konzern nun das Geschäft mit programmierbaren Spezial-Chips an die Börse bringen. Die Titel des Google-Konzerns Alphabet gewannen mehr als zwei Prozent und jene des E-Fahrzeugherstellers Tesla fast sechs Prozent.

Palantir zogen um 5,6 Prozent an. Kreisen zufolge ist der Software- und Datenanalyse-Konzern Favorit für einen mehrjährigen Vertrag mit dem staatlichen Gesundheitsdienst Grossbritanniens (NHS). Dabei gehe es um die Überarbeitung des britischen Gesundheitssystems, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.

Ölwerte aber verzeichneten Verluste. Chevron lagen mit einem Abschlag von 2,3 Prozent am Dow-Ende. Im S&P 500 verloren ExxonMobil 3,7 Prozent. Die Ölpreise gaben nach, obwohl Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzungen bestätigten. Marktteilnehmer verwiesen auf zunehmende Konjunktursorgen.

Der Euro erholte sich etwas von seinem am Vortag erreichten tiefsten Kurs seit zehn Monaten. Nach dem Schluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,0511 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0497 (Dienstag: 1,0469) US-Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9526 (0,9552) Euro gekostet.

Am US-Rentenmarkt gewann der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) zuletzt 0,47 Prozent auf 107,14 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Papiere ging im Gegenzug auf 4,73 Prozent zurück, damit entfernte sie sich von ihrem zuvor erreichten höchsten Stand seit 2007 von 4,89 Prozent./ajx/he

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---