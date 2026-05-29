Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’543 0.3%  SPI 19’158 0.4%  Dow 51’032 0.7%  DAX 25’105 0.1%  Euro 0.9107 -0.3%  EStoxx50 6’051 -0.1%  Gold 4’542 1.1%  Bitcoin 57’504 -0.1%  Dollar 0.7810 -0.4%  Öl 92.1 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Swiss Re12688156Partners Group2460882Sika41879292Swissquote1067586Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ripple steigt neben SpaceX und OpenAI in den Prime Unicorn Index auf
Milliardengewinne in Sicht? Wer vom bevorstehenden SpaceX-IPO profitieren könnte
ETF-Marktstudie 2026: Wachstum, Konzentration und Gebührenunterschiede am Schweizer Markt
Castlelake bestätigt Überlegungen zur Übernahme von Easyjet
Suche...

S&P 500 998434 / US78378X1072

7’580.06
Pkt
16.43
Pkt
0.22 %
23:03:37
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

29.05.2026 22:30:36

Aktien New York Schluss: Iran-Hoffnung und KI-Boom bringen Rekorde

NEW YORK (awp international) - Die Anleger konnten am Freitag in New York wieder Rekorde feiern. Sämtliche wichtigen Indizes stellten früher oder später Bestmarken auf. Sie profitierten von der Hoffnung, dass eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg kurz bevor steht - trotz widersprüchlicher Aussagen der Konfliktparteien. Zudem sorgte der anhaltende Boom von Künstlicher Intelligenz (KI) weiter für Begehren - dieses Mal vor allem beim Computerkonzern Dell .

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg letztlich um 0,72 Prozent auf 51.032,46 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,22 Prozent auf 7.580,06 Zähler hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,36 Prozent auf 30.333,18 Punkte zu.

Dow und Nasdaq 100 verbuchten Wochengewinne von 0,9 beziehungsweise 2,9 Prozent. An der Nasdaq wurden die jüngsten Gewinne immer wieder von der KI-Rally getrieben. Diese hat der Nasdaq auch im Mai mit 10,5 Prozent sehr viel grössere Gewinne beschert. Der Dow beendete den Monat, der eigentlich nicht als guter Börsenzeitraum bekannt ist, mit einem Plus von 2,9 Prozent.

US-Präsident Donald Trump kündigte eine "endgültige Entscheidung" zu den Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit dem Iran an. Berichten zufolge soll eine Einigung kurz bevorstehen. Zuletzt war jedoch offen, ob Trump einer von Unterhändlern ausgehandelten Vereinbarung zustimmen wird. Ausserdem hat der Iran Trump vorgeworfen, zentrale Vereinbarungen zu verzerren oder zu ignorieren.

"Wir halten es für mehr als wahrscheinlich, dass Trump bereits an diesem Wochenende eine Einigung akzeptieren wird", schrieb die Expertin Sarah Bianchi von Evercore ISI. Sie baut darauf, dass der US-Präsident den erheblichen Risiken, die mit einer Eskalation einhergehen, äusserst ablehnend gegenüber stehen dürfte. Trump habe "nicht viele Trümpfe in der Hand", denn zum heutigen Zeitpunkt sei es für ihn wohl die bestmögliche Lösung.

Die Aktien von Dell beschleunigten ihre Rekordrally mit einem Kurssprung um 33 Prozent, der den Aktien ihren höchsten Tagesgewinn der Geschichte einbrachte. Der Computerkonzern hatte zum Auftakt seines Geschäftsjahres einen heftigen Umsatzsprung mit KI-Servern verzeichnet. "So sieht ein KI-Superzyklus aus", kommentierte der Experte Amit Daryanani von Evercore ISI diese Entwicklung. Mehrere Analysten schraubten ihre Kursziele für die Aktien massiv nach oben - bis auf 500 Euro im Falle von JPMorgan und der Bank of America.

Im Kielwasser von Dell waren viele Branchenwerte aus den Kreisen IT und Chips gefragt, dieses Mal auch ergänzt um die zuletzt eher gemiedenen Titel aus dem Software-Bereich. Titel des IT-Urgesteins IBM und der Softwarekonzerne Oracle sowie Salesforce stiegen um 8,5 bis 12,7 Prozent. Mit Amazon , Alphabet und Meta schlossen einige Tech-Grössen hingegen im Minus.

Unter den Technologie-Nebenwerten fielen auch die Titel des Cloud-Speicherspezialisten NetApp und des Zugriffsmanagement-Anbieters Okta mit Kurssprüngen von bis zu 30 Prozent auf. Starke Zahlen oder Ausblicke galten hier als Ursache. SentinelOne verloren dagegen acht Prozent. Eine Empfehlung der Bank of America, den Rückschlag bei dem Cybersecurity-Unternehmen zum Kauf zu nutzen, half den Titeln im Verlauf, ihr Minus zu verringern.

Im Standardwertebereich machten die Anleger einen Bogen um konsumlastige Werte. Im Dow versammelten sich auf den hintersten Rängen Aktien wie Walt Disney , Coca-Cola , Nike , Johnson & Johnson und Walmart . Besonders schlechte Nachrichten kamen in der Branche vom Modekonzern Gap , dessen Aktien nach einer gesenkten Quartalsprognose um mehr als 15 Prozent absackten./tih/he

In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16:11 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Nvidia, Palantir Technologies
09:40 Marktüberblick: Technologieaktien und Rüstungswerte gesucht
09:19 Weitere Entspannungssignale
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – GD200 auf der Probe
28.05.26 KI-Infrastruktur im Fokus: Micron und POET Technologies
28.05.26 Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
28.05.26 Julius Bär: 22.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf ams-OSRAM AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’104.97 19.57 SRFB9U
Short 14’380.56 13.85 SQEBJU
Short 14’928.09 8.88 SJ1B5U
SMI-Kurs: 13’542.66 29.05.2026 17:31:09
Long 13’000.95 19.86 SVB5UU
Long 12’702.65 13.85 BSU9TU
Long 12’169.04 8.97 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Rheinmetall-Aktie klettert: Grossauftrag von der deutschen Bundeswehr
Altcoin-ETFs abgestossen: Goldman Sachs zieht bei XRP und Solana den Stecker
Laptopstudie sorgt für Aufregung: Warum die Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ nachgeben haben
Milliardenauftrag aus dem Pentagon: Darum springen die Aktien von Dell und Microsoft an
Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch - Gesunkene Ölpreise stützen
Dottikon ES: Umsatzwachstum trifft auf Gewinnrückgang - Aktie bricht zweistellig ein
Ende der Rally in Sicht? Attraktive Bewertung treibt Micron-Aktie zu immer neuen Rekorden

Top-Rankings

Mai 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Mai 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die Ei ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im Mai 2026
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 22/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 7’580.06 0.22%