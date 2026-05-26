Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’542 0.3%  SPI 19’097 0.2%  Dow 50’462 -0.2%  DAX 25’185 -0.8%  Euro 0.9138 0.3%  EStoxx50 6’064 -1.2%  Gold 4’508 -1.4%  Bitcoin 59’695 -1.3%  Dollar 0.7857 0.4%  Öl 99.6 3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882Sika41879292NVIDIA994529ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Meta-Aktie mit günstigem Kurs-Gewinn-Verhältnis - Sollten Anleger zuschlagen?
Micron-Aktie nicht zu bremsen: UBS schürt mit Mega-Kursziel neue KI-Fantasie
Eli Lilly-Aktie kaum verändert: Pharmariese schluckt drei Impfstoffentwickler
Endet die Rally der Quanten-Aktien jetzt? Insider-Verkauf bei D-Wave Quantum lässt aufhorchen
Weltraum-Aktien im Höhenflug: SpaceX-IPO-Fantasie treibt Redwire, MDA, Rocket Lab & Co. an
Suche...

S&P 500 998434 / US78378X1072

7’519.12
Pkt
45.65
Pkt
0.61 %
22:43:52
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

26.05.2026 22:33:36

Aktien New York Schluss: Iran-Hoffnung und KI bescheren Rekorde

NEW YORK (awp international) - Nach dem langen Wochenende haben am Dienstag einige US-Aktienindizes weitere Rekordhöhen erreicht. Während der Leitindex Dow Jones Industrial noch knapp unter seiner Bestmarke vom Freitag blieb, konnten der breit gefasste S&P 500 und der Nasdaq 100 nach einigen Tagen Pause wieder Höchststände erklimmen. Das technologielastige Börsenbarometer überwand dabei erstmals die Marke von 30.000 Punkten.

Neben der schon länger massgeblichen Fantasie rund um Künstliche Intelligenz (KI) vollzogen die beiden letztgenannten Indizes auch die Hoffnung auf ein Rahmenabkommen im Iran-Krieg nach, die am Vortag bereits in Europa und Asien eingepreist worden war, als der US-Handel feiertagsbedingt pausiert hatte. In der Breite störte es nicht gross, dass neue Angriffe im Iran und im Libanon die laufenden Verhandlungen zur Beilegung des Kriegs überschatteten. Ein Marktbeobachter sieht in der militärischen Auseinandersetzung beide Seiten "immer noch näher an einem Abkommen als zuletzt".

Der S&P 500 legte am Ende um 0,61 Prozent auf 7.519,12 Punkte zu, während der Nasdaq 100 mit dem Rückenwind in puncto KI um 1,76 Prozent auf 30.001,32 Punkte stieg. Die beiden Indizes zeigten damit mehr Schwung als die Standardwerte, die im Dow mehr Gewicht haben. Dieser gab um 0,23 Prozent auf 50.461,68 Punkte nach. Für eine Bestmarke hätte er über 50.830 Punkte steigen müssen.

Marktstratege Ian Lyngen von BMO Capital Markets äusserte sich derweil eher zurückhaltend: "Auch wenn wir diesen Optimismus am Markt gerne teilen würden, gab es bei den Verhandlungen zwischen Washington und Teheran bereits so viele Rückschläge, dass wir vorsichtig bleiben werden, bis es greifbarere Fortschritte gibt."

Im Technologiebereich waren Chipwerte einmal mehr der Taktgeber. Nachdem ihre Rally zuletzt eine Pause eingelegt und Anleger sich eher Branchenwerten in Asien und Europa gewidmet hatten, zieht nun auch wieder die Nachfrage nach US-Titeln an.

Dies zeigte sich vor allem bei Micron mit einem Kurs, der an der S&P-500-Spitze um fast ein Fünftel auf knapp 896 US-Dollar nach oben sprang. Damit durchbrach der Konzern beim Börsenwert erstmals die Marke von einer Billion Dollar. Die Schweizer Grossbank UBS hatte ihr Kursziel in einer Studie verdreifacht. Sobald mehr Details über die strukturellen Veränderungen bekannt würden, die KI im gesamten Speicherbereich bewirke, dürften die Aktien weiter an Wert gewinnen, hiess es.

Mit 1.625 Dollar erreicht das von Timothy Arcuri genannte Zielniveau für Micron ganz neue Sphären, denn die Ziele anderer renommierter Analysehäuser liegen deutlich niedriger. In der Aufstellung der Nachrichtenagentur Bloomberg zählte bislang Ricky Seo von der britischen Bank HSBC mit 1.100 Dollar zu den grössten Optimisten.

Mit gut sechs Prozent ebenfalls deutlich war der Kurssprung beim Halbleiterunternehmen Marvell Technology . Hier hatte es eine Kaufempfehlung von HSBC gegeben - mit einem ebenfalls vervielfachten Kursziel. Die von Frank Lee angepeilten 300 Dollar bedeuten auch hier das höchste bislang von Analysten genannte Ziel. Der Experte sieht das Unternehmen als Nutzniesser von Ausgaben im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

Stark gefragt waren auch Aktien von Weltraumunternehmen, die ihr Geschäft mit Raketen, Satelliten oder Lösungen dafür machen. Der bevorstehende Mega-Börsengang von SpaceX sorge weiter für Fantasie unter potenziellen Mit-Profiteuren, hiess es am Markt. Die Papiere von MDA Space , Firefly Aerospace und Redwire zogen zwischen 4 und 26 Prozent an.

Am S&P-500-Ende fielen die Anteilscheine von Autozone um neun Prozent. Der Autoteilehändler hatte im vergangenen Quartal mit seiner Umsatzentwicklung enttäuscht./la/men

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo

Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Börsen trotzen (noch) dem Zinsdruck
12:19 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf ASML Holding NV
09:01 Marktüberblick: Ölpreise unter Druck – Delivery Hero haussiert
08:47 BRCs neu gedacht: ETFs als Basiswert
08:46 SMI mit Nachholpotenzial
22.05.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, Nvidia
20.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’089.66 19.57 BYRSDU
Short 14’384.81 13.71 SQEBJU
Short 14’932.50 8.77 SJ1B5U
SMI-Kurs: 13’541.89 26.05.2026 17:30:00
Long 12’962.34 19.02 S5BOUU
Long 12’698.99 13.92 BSU9TU
Long 12’134.35 8.83 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Umbau im Aktien-Depot von Greenlight Capital: David Einhorn reduziert Warner Bros. Discovery - Peloton aufgestockt
Commerzbank-Portfolio Q1 2026: Microsoft löst Alphabet als grösste US-Position ab
Rheinmetall-Aktie freundlich: "Google der Rüstungsbranche"? Experte warnt
Delivery Hero-Aktie springt zweistellig hoch: Uber legt öffentliches Übernahmeangebot für Delivery Hero vor
Pluszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich fester
Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Dienstagnachmittag schwächer
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
SoftBank-Aktie knackt neuen Rekord - KI-Boom schiebt weiter an
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Sonntagabend um die Kurse der Rohstoffe

Top-Rankings

1. Quartal 2026: Diese US-Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Finanzkonzern investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Depot von Bridgewater Associates
Portfolio-Überblick
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
KW 21: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 7’519.12 0.61%