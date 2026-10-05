Aktien New York Schluss: Gewinne zum Wochenstart - Ölpreise sinken

NEW YORK (awp international) - Nach einem unentschlossenen Handelsauftakt am Montag haben die US-Aktienmärkte im Verlauf zugelegt und im Plus geschlossen. Für Unterstützung sorgten sinkende Ölpreise. Grund dafür sind Medienberichte, wonach die USA und der Iran ihre Verhandlungen über eine Öffnung der für den Öl- und Gastransport wichtigen Strasse von Hormus vorantreiben.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg letztlich um 0,18 Prozent auf 51.267,90 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,66 Prozent auf 7.773,95 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 erklomm zwischenzeitlich ein weiteres Rekordhoch und stieg am Ende um 0,87 Prozent auf 31.076,44 Punkte.

Wie das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf US-Beamte berichtete, haben sich hochrangige US-Kabinettsmitglieder vergangene Woche in Camp David getroffen, um die nächsten Schritte im Iran-Krieg und im Jemen-Konflikt zu besprechen. Iranische Staatsmedien berichteten unterdessen, dass der Innenminister des Landes am Montag zu Gesprächen nach Katar aufgebrochen sei.

Unter den als "Magnificent 7" bekannten, schwerstgewichteten Tech-Werten fielen die Aktien von Tesla , Meta und Nvidia mit Kursaufschlägen zwischen 1,9 und 2,2 Prozent besonders positiv auf. Bei den Titeln des KI-Chipherstellers Nvidia sorgte die Nachricht für Rückenwind, dass der taiwanesische Nvidia-Partner Hon Hai einen unerwartet hohen Quartalsumsatz ausgewiesen hat. Dies deutet auf fortgesetzt hohe Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) hin.

Dagegen büssten die Papiere von Intel 2,6 Prozent ein. Börsianer verwiesen auf Medienspekulationen, wonach der taiwanesische Chiphersteller TSMC eine mögliche Zusammenarbeit mit dem von Elon Musk initiierten Halbleiterprojekt Terafab prüfe. Bislang galt Intel als wahrscheinlicher Technologiepartner.

Die Aktien von Harley-Davidson gewannen 6,7 Prozent. Die Analysten der Citigroup hatten zuvor eine Kaufempfehlung für die Papiere des Motorradherstellers ausgesprochen und von einem beschleunigten Absatz gesprochen.

Die Titel des KI-Chipentwicklers Cerebras Systems schnellten um gut 9 Prozent hoch. Sam Altman, Vorstandschef des KI-Pioniers OpenAI hatte gesagt, dass Cerebras ein "enger Partner" von OpenAI sei und beide Firmen "intensiv daran arbeiten, die Grenzen der Geschwindigkeit zu verschieben".

Die PTC-Aktien sprangen um mehr als 33 Prozent nach oben, nachdem der französische Technologiekonzern Schneider Electric eine verbindliche Vereinbarung über den Kauf des Softwareunternehmens unterzeichnet hatte./edh/he