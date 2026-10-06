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06.10.2026 22:30:36

Aktien New York Schluss: Gewinne - Rekorde bei S&P 500 und Nasdaq 100

NEW YORK (awp international) - Mit Gewinnen und Höchstständen der Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 sind die US-Aktienmärkte am Dienstag aus dem Handel gegangen. Marktbeobachtern zufolge setzen immer mehr Anleger darauf, dass die heimischen Unternehmen die Herausforderungen durch die nach wie vor hohen Energiekosten und Zinssätze bewältigen können. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg rechnen Analysten bei den Unternehmen des S&P 500 mit einem durchschnittlichen Gewinnanstieg im dritten Quartal von rund 25 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Die im frühen Handel gesunkenen Ölpreise verliehen den US-Börsen zunächst Rückenwind, drehten im späteren Handelsverlauf jedoch wieder etwas ins Plus.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,49 Prozent höher bei 51.521,28 Punkten. Der marktbreite S&P 500 erklomm im Verlauf ein Rekordhoch bei fast 7.845 Zählern und gewann letztlich 0,58 Prozent auf 7.818,93 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte zwischenzeitlich ebenfalls eine weitere Bestmarke und stieg am Ende um 0,48 Prozent auf 31.224,47 Punkte. Das Nasdaq-Hoch demonstriere Zuversicht, dass sich die Nachfrage nach KI weiterhin stark entwickle, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Die Aktien von Nvidia setzten ihren jüngsten Rekordkurs mit einer weiteren Bestmarke und einem anfänglich deutlichen Kursanstieg fort. Im weiteren Verlauf schmolzen die Gewinne jedoch auf ein Schlussplus von 0,1 Prozent zusammen. Dennoch steuert der KI-Chiphersteller als aktuell teuerstes börsennotiertes Unternehmen der Welt weiter auf eine Marktkapitalisierung von mittlerweile 6 Billionen Dollar zu.

Der von der Familie des Tech-Milliardärs Larry Ellison beherrschte Filmkonzern Paramount schloss die gut 110 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Warner Brothers ab. Das neue Unternehmen mit dem Namen Skydance steht nun vor einer komplexen Integration und muss dabei eine Schuldenlast von Dutzenden Milliarden Dollar bewältigen. Die Aktien von Skydance fielen am Dienstag um 2,5 Prozent.

Die Titel von Constellation Energy gewannen gut 12 Prozent. Die Google-Mutter Alphabet sichert sich mit einem milliardenschweren Vertrag Atomstrom des AKW-Betreibers, um den hohen Energiebedarf ihrer KI-Rechenzentren zu decken.

Für die Anteilscheine von Borgwarner ging es um mehr als 5 Prozent aufwärts. Sie wurden von Morgan Stanley auf "Overweight" hochgestuft. Dabei verwies die US-Bank auf die fortgesetzt deutliche Nachfrage nach Verbrennungs- und Hybridmotoren und sieht darin Positives für die weiteren Aussichten des Automobilzulieferers.

Die Aktien von Option Care Health sprangen um fast ein Drittel auf 31 Dollar hoch. Die Finanzinvestoren McKesson und Clayton Dubilier & Rice wollen den Anbieter von Infusionsdienstleistungen für 32,05 Dollar je Aktie übernehmen, was einem Unternehmenswert von rund 5,8 Milliarden Dollar entspräche. McKesson-Titel legten um 0,7 Prozent zu./edh/he

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Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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