S&P 500 998434 / US78378X1072

6’795.99
Pkt
55.97
Pkt
0.83 %
21:20:01
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
09.03.2026 21:36:36

Aktien New York Schluss: Gewinne - Hoffnung auf Ende des Iran-Krieges

NEW YORK (awp international) - Leise Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Krieges haben am Montag für einen Stimmungsumschwung an den US-Börsen gesorgt. Die wichtigsten Indizes drehten teils deutlich ins Plus, nachdem zuversichtlich klingende Aussagen des US-Präsidenten veröffentlicht worden waren. Eine Reporterin des US-Senders "CBS News" hatte auf der Plattform X nach einem Interview mit Donald Trump geschrieben, dass dieser ein baldiges Ende des Krieges gegen den Iran für möglich halte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Ende um 0,50 Prozent auf 47.740,80 Punkte zu. Im frühen Handel war das Börsenbarometer noch auf den tiefsten Stand seit Ende November abgesackt.

Der marktbreite S&P 500 stieg letztlich um 0,83 Prozent auf 6.795,99 Zähler. Für den technologielastigen und schwankungsanfälligen Nasdaq 100 ging es um 1,32 Prozent auf 24.967,25 Punkte nach oben.

Trump sagte laut der "CBS News"-Reporterin: "Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationsmittel, sie haben keine Luftwaffe." Er habe hinzugefügt, dass die USA dem ursprünglich geschätzten Zeitrahmen für den Krieg von vier bis fünf Wochen "weit voraus" seien. Mit Blick auf die Strasse von Hormus - einem aktuell durch den Iran weitgehend blockierten Nadelöhr im weltweiten Öl- und Gashandel - habe Trump gesagt, er erwäge, diese zu übernehmen.

Die Energiemärkte sind durch den Krieg im Nahen Osten stark beeinträchtigt. Der Transport von Energierohstoffen aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die wichtige Strasse von Hormus kam faktisch zum Erliegen. Angesichts dessen war der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der Nordsee-Marke Brent in der Nacht auf Montag um bis zu 29 Prozent auf fast 120 US-Dollar gestiegen. Nach den Aussagen Trumps geriet der Ölpreis stark unter Druck und gab zuletzt im Vergleich zum Freitag leicht nach auf rund 89 Dollar.

Wie nervös die Anleger aktuell sind, zeigt auch ein Blick auf den Volatilitätsindex Vix, der die kurzfristig erwarteten Schwankungen im S&P 500 misst und deshalb auch als "Angstindex" bekannt ist. Dieser war im Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit April gestiegen. Seinerzeit hatte Trump die Kapitalmärkte durch seine Zollankündigungen in Aufruhr versetzt. Am Ende gibt der Vix wieder nach.

Von dem Stimmungsumschwung im späten Handel profitierten insbesondere die Aktien besonders konjunkturabhängiger Unternehmen. So zogen die Papiere des Baumaschinenherstellers Caterpillar an der Dow-Spitze um 3,5 Prozent an. Unter den Chipherstellern gewannen Nvidia 2,7 und AMD 5,3 Prozent.

Darüber hinaus schnellte der Kurs von Hims & Hers Health um mehr als 40 Prozent nach oben. Der Telemedizinanbieter hatte sich in einem Streit mit Novo Nordisk um den Vertrieb umsatzstarker Medikamente des dänischen Pharmakonzerns mit diesem geeinigt. Die Novo-Nordisk-Papiere gewannen in Kopenhagen 2,7 Prozent,

Auch Index-Veränderungen bewegten die Kurse. Aktien von Vertiv etwa gewannen gut 9 Prozent. Der Ausrüster von Datenzentren steigt in den S&P 500 auf. Auch die Papiere des Laserspezialisten Lumentum und des Satellitenanbieters Echostar rücken in den Index auf. Lumentum kletterten daraufhin um fast 15 Prozent und Echostar um mehr als 3 Prozent nach oben./la/mis

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

S&P 500
S&P 500 6’795.99 0.83%