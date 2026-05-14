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14.05.2026 22:30:36

Aktien New York Schluss: Gewinne dank KI-Boom - Rekordjagd geht weiter

NEW YORK (awp international) - Dank frischer KI-Begeisterung hat sich am US-Aktienmarkt der Rekordlauf der Technologiewerte fortgesetzt. Für Schub sorgten am Donnerstag ein beeindruckender Quartalsbericht von Cisco sowie ein fulminanter Börsengang des Chipherstellers Cerebras Systems . Obendrein wird allgemein auf eine Annäherung der beiden weltgrössten Volkswirtschaften Vereinigte Staaten und China gesetzt sowie auf Vermittlungen des Landes im Iran-Krieg, nachdem US-Präsident Donald Trump für Gespräche nach Peking gereist ist.

Der Technologie-Indizes Nasdaq 100 stieg um 0,73 Prozent auf 29.580,30 Punkte. Er hatte im Handelsverlauf ebenso wie der Nasdaq Composite und der S&P 500 Höchstwerte erreicht. Das breit gefasste Börsenbarometer gewann 0,77 Prozent auf 7.501,24 Punkte.

Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial zog um 0,75 Prozent auf 50.063,46 Punkte an. Der Wall-Street-Index näherte sich damit seinem Rekordhoch vom Februar bei knapp 50.513 Punkten.

Laut Investmentchef Clark Bellin von Bellwether Wealth ist es offensichtlich, dass die US-Wirtschaft mittlerweile sehr geschickt darin ist, sich an unterschiedlichste wirtschaftliche Rahmenbedingungen anzupassen. Zudem herrsche am Markt nach wie vor grosse Skepsis, was darauf hindeute, dass der aktuelle Bullenmarkt noch Luft nach oben habe.

Cisco setzten ihre Rekordrally mit einem Sprung um 13,4 Prozent auf 115,53 Dollar fort. Damit hatten sie im Dow mit Abstand die Nase vorn. Der Netzwerk-Ausrüster hatte mit seinem dritten Geschäftsquartal die Analystenerwartungen übertroffen und seine Ziele für 2025/26 angehoben. Der Konzern rechnet mit einem erheblich besseren Geschäft mit solchen Anbietern von Cloud-Computing-Diensten (Hyperscaler), die Millionen von Servern betreiben.

Analyst Samik Chatterjee von der Bank JPMorgan hob daraufhin sein Kursziel um ein Drittel auf 120 Dollar an und bekräftigte seine Kaufempfehlung. Cisco habe sich dank Investitionen in die Silicon-One-Strategie - anders als Konkurrenten - den Herausforderungen durch Lieferketten-Engpässe erfolgreich gestellt.

Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz wurden davon mit nach oben gezogen. Nvidia etwa gewannen 4,4 Prozent. Hier dürfte zudem stützen, dass der Chef des KI-Chipgiganten Jensen Huang den US-Präsidenten auf seiner China-Reise begleitet, ebenso wie Tesla-Gründer und -Chef Elon Musk sowie der Apple-Vorstandsvorsitzende Tim Cook.

Cerebras Systems will Nvidia Konkurrenz machen. Die Aktie war mehr als 25-fach überzeichnet, wie Unternehmenschef Andrew Feldman der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte. Der erste Kurs hatte bei 350 Dollar und damit um 89 Prozent über dem Ausgabepreis von 185 Dollar gelegen. Dieser war bereits über der ursprünglichen Spanne von 150 bis 160 Dollar festgelegt worden. Zum Handelsschluss notierten die Papiere bei gut 311 Dollar.

Es ist der bislang grössten Börsengang in den USA in diesem Jahr. Cerebras Systems stellt Chips für KI-Anwendungen her und betreibt zudem Rechenzentren. Damit ist das Unternehmen in den Feldern aktiv, die derzeit bei Anlegern besonders gefragt sind.

Im Kielwasser bauten Ford ihr deutliches Kursplus vom Vortag aus und stiegen um 6,7 Prozent. Zur Wochenmitte hatte die Bank Morgan Stanley geschrieben, das Energiespeichergeschäft des Automobilherstellers könnte bald einen Vertrag mit den weltweit grössten Hyperscalern abschliessen./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

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