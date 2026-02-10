Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'511 -0.1%  SPI 18'691 0.0%  Dow 50'188 0.1%  DAX 24'988 -0.1%  Euro 0.9135 0.0%  EStoxx50 6'047 -0.2%  Gold 5'027 -0.6%  Bitcoin 52'798 -1.9%  Dollar 0.7678 0.2%  Öl 68.9 -0.3% 
Robinhood-Aktie unter Druck: Broker mit Rückgang beim Quartalsgewinn
Tesla-Aktie im Fokus: Cybertruck gilt als grösster Elektroauto-Flop 2025
Ausblick: Shopify öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ON Semiconductor-Aktie klettert dennoch: Halbleiterhersteller enttäuscht beim Ergebnis
Coca-Cola-Aktie gibt nach: Leichter Absatzrückgang in der Schweiz 2025
S&P 500 998434 / US78378X1072

6’941.81
Pkt
-23.01
Pkt
-0.33 %
22:20:01
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte
Historisch Chartvergleich Analysen
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation)
10.02.2026 22:18:36

Aktien New York Schluss: Fed-Zinskommentare senken die Stimmung

NEW YORK (awp international) - Kommentare aus den Reihen der US-Notenbank Fed zur Zinsentwicklung haben die US-Börsen am Dienstag ausgebremst. Im frühen Handel noch auf einem Rekordhoch bei fast 50.513 Punkten, beendete der Leitindex Dow Jones Industrial den Handel mit plus 0,10 Prozent auf 50.188,14 Zählern.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,33 Prozent auf 6.941,81 Punkte nach. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 sank um 0,56 Prozent auf 25.127,64 Zähler. Unter den "Magnificent Seven" verbuchte nur Tesla Kursgewinne.

Laut der Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Beth Hammack, könnten die Zinsen für längere Zeit unverändert bleiben. Die Auswirkungen der jüngsten Zinssenkungen sollten erst einmal bewertet und die weitere Entwicklung der Wirtschaft beobachtet werden. Zinssenkungshoffnungen bekamen damit einen Dämpfer.

Quartalsbilanzen und Prognosen von Unternehmen prägten ansonsten das Geschehen am Dienstag, während die Dezember-Einzelhandelsumsätze enttäuschten. Marktteilnehmer fokussieren sich nun auf die Veröffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichts am Mittwoch. Am Freitag steht zudem die Bekanntgabe der Verbraucherpreise an. Die Daten dürften Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed geben.

Unter den Aktien der Old Economy büssten Coca-Cola 1,5 Prozent ein. Der Getränkekonzern blieb mit seiner Umsatzprognose für dieses Jahr hinter den Schätzungen am Markt zurück. Diese seien allerdings hoch gewesen, hiess es von JPMorgan.

Die Papiere des Chemiekonzerns Dupont gewannen dagegen rund 5 Prozent, hier hatte der Quartalsgewinn die Prognosen am Markt übertroffen.

Der Reifenhersteller Goodyear rechnet im ersten Quartal mit sinkenden Volumina, welche das Jahresergebnis belasten dürften. Daraufhin sackte der Kurs um 13,5 Prozent ab.

Die Aktien von Spotify schnellten um 14,8 Prozent nach oben. Der Streamingdienst hatte im vierten Quartal dank wachsender Abonnentenzahl deutlich mehr als ein Jahr zuvor verdient./ajx/he

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’941.81 -0.33%

Datum Titel
22:22 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Fed-Zinskommentare senken die Stimmung
22:16 Aktien New York Schluss: Fed-Zinskommentare senken die Stimmung
22:04 ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Ferrari auf 430 Euro - 'Outperform'
21:05 Selenskyj kündigt Änderungen bei der Flugabwehr an
21:23 VW-Aktie: Volkswagen-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter
20:49 Ex-Krypto-König Bankman-Fried will neuen Prozess
20:49 ROUNDUP: Trump streitet mit Kanada um neue Grenzbrücke
20:44 Devisen: Euro behauptet Vortagsgewinne
20:06 ROUNDUP: Galeria erhält mehr Zeit am Alexanderplatz
20:02 Aktien New York: Dow rückt nach Zinsaussagen vom Rekordhoch etwas ab