Aktien New York Schluss: Erholungsrally hält an - Viele Zahlen im Blick

(Meldung um Einzelwerte ergänzt)

NEW YORK (awp international) - Die Anleger haben sich am Dienstag am US-Aktienmarkt nach einem holprigen Start für weiteren Optimismus entschieden. Marktteilnehmer mussten eine Flut an Quartalsbilanzen auswerten und taten sich nur im frühen Handel schwer damit, aus diesen im Gesamtbild klare Schlüsse zu ziehen. Im Verlauf knüpften die Indizes mit wachsenden Gewinnen an ihre jüngste Erholung an.

Allen voran galt dies für den Dow Jones Industrial , der mit einem Anstieg um 0,75 Prozent auf 40.527,62 Punkte seinen sechsten Gewinntag in Folge verbuchte. Gleiches gilt für den marktbreiten S&P 500 , der um 0,58 Prozent auf 5.560,83 Zähler stieg. An der Nasdaq verlief die jüngste Erholung auch ohne klare Rücksetzer. Der Nasdaq 100 kletterte am Dienstag um 0,61 Prozent auf 19.544,95 Punkte nach oben.

"An den Märkten kehren langsam erste Anzeichen von Zuversicht zurück", schrieb Chefstratege Robert Greil von der Privatbank Merck Finck. Vier Wochen nach Trumps "Befreiungstag" mit der Ankündigung von Importzöllen schienen die heftigen negativen Marktreaktionen den US-Präsidenten zu einer etwas gemässigteren Linie genötigt zu haben. Am Dienstag wurde es zum Thema, dass Autobauer in den USA gewisse Zollerleichterungen auf Bauteile bekommen sollen.

Trump selbst sagte, bei den Erleichterungen handele es sich nur um eine "kleine Hilfestellung" während einer "kurzen Übergangsphase". Sie hielten sich sehr in Grenzen, schob er nach. Entsprechend handelten auch die Anleger nur mässig erfreut, die Titel von General Motors verloren 0,6 Prozent. Der Autobauer hat wegen der US-Zölle seine Finanzprognosen ausgesetzt und will seine milliardenschweren Aktienrückkäufe grossteils einfrieren.

Im Dow gewann Honeywell an der Indexspitze 5,4 Prozent. Der Mischkonzern hatte seine Jahresgewinnprognose angehoben und angekündigt, Zollrisiken unter anderem durch Preisänderungen auszugleichen. UBS-Analyst Amit Mehrotra verlieh den Aktien daraufhin den Status eines "Top Picks".

Auf Rang zwei landeten im Dow die Titel von Sherwin Williams mit einem Plus von 4,8 Prozent. Eine starke Margenentwicklung bescherte dem Farben- und Lackekonzern einen über den Erwartungen liegenden Gewinn.

Gute Stimmung herrschte auch im Pharmasektor, mit angetrieben durch die 3,2 Prozent höheren Pfizer-Aktien. Hier zeigten sich die Anleger ermutigt davon, dass der diesjährige Ausblick bestätigt wurde, obwohl der Umsatz im ersten Quartal die Erwartungen nicht erfüllte. Finanzchef David Denton sagte, der bereinigte Gewinn je Aktie bewege sich in Richtung des oberen Endes der Spanne.

Im Technologiesektor war das Bild unter den sieben gewichtigen Tech-Riesen durchwachsen. Amazon verloren 0,2 Prozent. Die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, nannte es einen "feindlichen und politischen Akt", dass der Online-Händler laut Medienberichten bei seinen Preisen künftig darauf hinweisen wollte, wie viel die Zölle von US-Präsident Donald Trump dazu beitragen. Von Amazon wurde dies aber dementiert.

In der Breite kamen an der Nasdaq einige dort notierte Werte nach vorgelegten Quartalsberichten stärker unter Druck. Allen voran galt dies für das Biotech-Unternehmen Regeneron und den Chipkonzern NXP , deren Aktien jeweils um etwa 6,9 Prozent absackten.