SMI 13'511 0.8%  SPI 18'620 0.8%  Dow 48'739 0.5%  DAX 24'205 1.7%  Euro 0.9069 -0.2%  EStoxx50 5'871 1.7%  Gold 5'132 0.9%  Bitcoin 57'010 6.7%  Dollar 0.7793 -0.4%  Öl 82.6 0.8% 
Top News
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Broadcom-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn deutlich gesteigert - Analystenschätzungen übertroffen
Jenseits von Rheinmetall & Co: Diese Verteidigungsaktien könnten für Anleger jetzt interessant werden
Ausblick: Marvell Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
S&P 500 998434 / US78378X1072

6’869.50
Pkt
52.87
Pkt
0.78 %
22:20:01
04.03.2026 22:33:36

Aktien New York Schluss: Erholung - Gute Daten und Entspannung beim Öl

NEW YORK (awp international) - Der Dow Jones Industrial hat sich am Mittwoch ein Stück weit von seinen Vortagesverlusten erholt. Ein Grund dafür waren positive Nachrichten aus der Dienstleistungsbranche: In dem Sektor hat sich die Stimmung im Februar unerwartet verbessert. Zudem fiel der Unterindex für bezahlte Preise überraschend und erreichte den niedrigsten Stand seit fast einem Jahr. Ferner stabilisierten sich die Ölpreise nach dem jüngsten Schub im Zuge des Iran-Krieges. Dies dämpfte die jüngsten Inflationssorgen.

Der Leitindex Dow legte um 0,49 Prozent auf 48.739,41 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,78 Prozent auf 6.869,50 Zähler. Für den technologielastigen und schwankungsanfälligen Nasdaq 100 ging es um 1,51 Prozent auf 25.093,68 Punkte nach oben.

Die Anleger blickten weiter gen Nahost. Am fünften Tag des Iran-Kriegs setzten die Konfliktparteien ihre Angriffe unvermindert fort. Die israelische Armee startete nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle und nahm Ziele der Führung in Teheran ins Visier. Der Iran attackierte weiterhin Golfstaaten.

Derweil war in einem Zeitungsbericht vage über die Bereitschaft des Iran zum Ende des Kriegs berichtet worden. Dies aber wurde laut einer Meldung der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim durch den Geheimdienst des Irans zurückgewiesen.

Der Marktstratege Louis Navellier von Navellier & Associates merkte an, dass dieser Mittwoch ein Beispiel dafür sei, wie geopolitische Risiken oft kurzfristige Kaufgelegenheiten böten. Dies könnte sich zwar ändern, wenn sich der Iran-Konflikt verschärft, aber derzeit "befinden wir uns in einem vorsichtigen Aufwärtstrend".

Unter den Einzelwerten zogen die Aktien von Moderna an der Spitze des S&P 500 um rund 16 Prozent an. Das Biotech-Unternehmen hatte sich bereiterklärt, dem Unternehmen Genevant 950 Millionen US-Dollar zu zahlen, um einen Rechtsstreit im Zusammenhang mit der Liefertechnologie hinter seinem Covid-Impfstoff beizulegen. Analysten zufolge fällt die Vergleichssumme niedriger aus als befürchtet.

Zweitbester Wert im Index waren Coinbase mit plus 14,6 Prozent. Die Handelsplattform für Kryptowährungen profitierte von dem deutlichen Anstieg des Bitcoins zur Wochenmitte. Dies zeugt laut Timo Emden, Analyst bei Emden Research, von einer bemerkenswerten Stabilität angesichts des andauernden Nahostkonflikts. Am Markt herrsche derzeit das Prinzip Hoffnung, dass die Konfliktparteien schon bald am Verhandlungstisch sitzen könnten.

Im Kielwasser dessen setzten sich die Aktien von Strategy mit einem Plus von gut zehn Prozent an die Spitze des Nasdaq 100. Der ehemals unter dem Namen Microstrategy bekannte Software-Hersteller agiert heute vor allem als Bitcoin-Entwickungsunternemen.

Die Anteilsscheine von Ross Stores setzten ihre zuletzt unterbrochene Rekordjagd fort und kletterten um acht Prozent nach oben. Die Discounter-Kette hatte mit ihrem Gewinnausblick überzeugt.

Für die Papiere von Webtoon Entertainment aber ging es um mehr als neun Prozent abwärts. Die Comic-Plattform hatte mit dem Umsatz im vierten Quartal enttäuscht./la/jha/

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Inside Trading & Investment

17:03 Höhere Inflation nach dem Krieg mit dem Iran?
08:47 SMI rauscht in die Tiefe
08:00 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
07:23 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Korrektur weitet sich aus
03.03.26 Julius Bär: 11.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Partners Group Holding AG, UBS Group AG, Swissquote Group Holding SA
03.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 17.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
03.03.26 Marktüberblick: Beiersdorf im Fokus
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

Diese Aktien befanden sich im vierten Quartal 2025 im Depot von Bridgewater Associates
Portfolio-Überblick
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im vierten Quar ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Granthams Portfolio im Q4 2025: Veränderungen bei Amazon, Apple, Microsoft & Co.
Auch im vierten Quartal 2025 kam es im Aktienportfolio von Jeremy Granthams Investmentgesellscha ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’869.50 0.78%