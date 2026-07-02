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02.07.2026 22:24:36

Aktien New York Schluss: Dow vor 53.000 Punkten - Zinssorgen gemildert

NEW YORK (awp international) - Ein deutlich schwächer als erwarteter Beschäftigungsaufbau in den USA hat am Donnerstag die Zinssorgen der Anleger gedämpft und den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial in Richtung 53.000 Punkte getrieben.

Am letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche kletterte der Dow mit 1,14 Prozent auf 52.900,07 Punkte. Sein Rekordhoch vom Vortag hatte der bekannteste Wall-Street-Index bereits kurz nach dem Handelsstart getoppt. Im Wochenverlauf steht ein Plus von 2 Prozent zu Buche.

Kräftige Verluste in der stark gelaufenen Halbleiterbranche sorgten dagegen für ein Abschmelzen der Tagesgewinne im marktbreiten S&P 500 und belasteten besonders deutlich den technologielastigen Nasdaq 100 . Der S&P beendete den Tag prozentual unverändert bei 7.483,24 Punkte. Der Technologieauswahlindex gab nach frühen Gewinnen um 1,61 Prozent auf 29.329,21 Zähler nach, womit das Wochenplus auf 0,7 Prozent zusammenschrumpfte.

Die Erwartungen an eine Zinserhöhung in den USA hätten sich mit den Arbeitsmarktdaten für Juni etwas nach hinten verschoben, sagte ein Marktbeobachter. Das komme bei Anlegern an, da höhere Zinsen die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen schmälerten.

In der US-Wirtschaft wurden im vergangenen Monat nur halb so viele neue Stellen geschaffen wie prognostiziert. Das dämpft laut Analyst Tobias Basse von der NordLB "eindeutig" den Handlungsdruck des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh. "Er kann damit einfacher auf Zeit spielen und auf freundlichere Inflationsdaten warten."

Im Halbleiterbereich ging es erneut für zahlreiche Aktien spürbar abwärts. Die Korrektur unter KI-Werten setzte sich allerorten temporeich fort. Am Markt hiess es dazu, dass die Pläne des Social-Media-Konzerns Meta latent bestehende Sorgen vor einem Überangebot an Rechenkapazitäten verstärkten.

Am deutlichsten deutlich zeigte sich das im Chipbereich, der an der Nasdaq besonders hoch gewichtet ist. Die Papiere von Sandisk , die im bisherigen Jahr mit aktuell mehr als 630 Prozent Plus im Nasdaq 100 bislang am besten gelaufen sind, weiteten ihre kräftigen Vortagsverluste um weitere 14 Prozent aus. Micron , 2026 bislang um 240 Prozent gestiegen und tags zuvor ebenfalls schon klar abgesackt, sanken um weitere 5,5 Prozent. Auch CoreWeave mit minus 4,6 Prozent und Nebius mit knapp minus 6 Prozent weiteten ihre Verluste aus.

Von der sich fortsetzenden Stabilisierung des Bitcoin-Kurses nach einem 21-Monats-Tief profitierten Aktien von Unternehmen, die massgeblich an die Wertentwicklung der Digitalwährung gekoppelt sind. So berappelten sich etwa die Anteile von Strategy um weitere knapp 8 Prozent und die von Coinbase um weitere knapp 4 Prozent. Strategy ist ursprünglich ein Softwareentwickler, investiert aber schon seit Jahren massiv in den Bitcoin. Coinbase ist eine wichtige Handelsplattform für Kryptowährungen.

Tesla , die zunächst freundlich gestartet waren, gaben um 7,5 Prozent nach. Damit ist der Grossteil der Kursgewinne aus den vergangenen drei Handelstagen wieder Geschichte. Der Technologiekonzern hatte zuvor Zahlen für seine E-Auto-Auslieferungen im zweiten Quartal veröffentlicht. Dass sie besser als erwartet ausgefallen waren, half der Aktie nicht.

Apple legten an der Dow-Spitze um 4,8 Prozent zu. Wie die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtete, plant der Techkonzern die Produktion von rund 10 Millionen faltbaren iPhones in diesem Jahr, statt bislang prognostizierter 7 bis 8 Millionen./ck/he

-- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

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