SMI 13'753 0.7%  SPI 18'961 0.7%  Dow 49'533 0.1%  DAX 24'998 0.8%  Euro 0.9127 0.0%  EStoxx50 6'022 0.7%  Gold 4'881 -2.2%  Bitcoin 52'100 -1.8%  Dollar 0.7701 0.1%  Öl 67.3 -1.8% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Nestlé Roche UBS Novartis Zurich Insurance Swiss Re NVIDIA Rheinmetall Holcim
Amazon-Aktie im freien Fall: Was hinter dem historischen Kurssturz steckt
Microsoft-Aktie schwächelt: Einstiegschance oder Warnsignal?
Verwerfungen bei Software-Aktien: Deutsche Bank sieht Gefahren im High-Yield-Markt
NVIDIA-Aktie nicht auf der Liste: Morgan Stanley setzt auf neun andere KI-Favoriten
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar
S&P 500 998434 / US78378X1072

6’843.22
Pkt
7.05
Pkt
0.10 %
22:17:39
17.02.2026 22:15:36

Aktien New York Schluss: Dow stagniert - KI belastet Software-Branche

NEW YORK (awp international) - Die Sorgen über belastende Auswirkungen Künstlicher Intelligenz in der Software-Branche haben die US-Aktienmärkte am Dienstag im Zaum gehalten. Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende beschloss der Dow Jones Industrial den ersten Handelstag der Woche mit einem Plus von 0,07 Prozent auf 49.533,19 Punkte. Die Aktien etlicher Software-Anbieter gerieten unter die Räder.

Der technologielastige Nasdaq 100 fiel am Dienstag auf den tiefsten Stand seit fast drei Monaten. Im Handelsverlauf grenzte er das Minus auf 0,13 Prozent ein und schloss mit 24.701,60 Punkten. Der marktbreite S&P 500 ging mit plus 0,10 Prozent bei 6.843,22 Punkten aus dem Handel. Zuvor war der Index auf den tiefsten Stand seit Mitte Dezember gerutscht.

Waren die Künstliche Intelligenz und die mit ihr verbundenen Chancen der grosse Kurstreiber des vergangenen Jahres, so rücken nun die möglichen Verlierer ihres Einsatzes immer stärker in den Blick. "Neue KI-Agenten sind inzwischen in der Lage, softwarebezogene Aufgaben zu übernehmen und gefährden damit den über Jahre aufgebauten Wettbewerbsvorsprung vieler Softwareunternehmen", schrieb Ann-Katrin Petersen vom Vermögensverwalter Blackrock. Der Ausverkauf bei Softwareaktien verdeutliche, dass Anleger die Beständigkeit einiger Geschäftsmodelle grundsätzlich neu bewerteten.

Auch am Dienstag litten Papiere der Software-Branche unter eben dieser Neubewertung. Im Dow büssten Salesforce 2,9 Prozent ein und Microsoft 1,1 Prozent. Oracle verloren 3,9 Prozent. Im Nasdaq 100 zählten Intuit , MongoDB , Crowdstrike , Cadence Design Systems und Synopsys zu den Top-Verlierern mit Verlusten bis zu 5,3 Prozent. Blackrock-Strategin Peterson sprach von "schöpferischer Zerstörung" durch KI.

Unterdessen geht der Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers in eine neue Runde. Der Konzern stimmte zu, die Verhandlungen mit Paramount wieder aufzunehmen. Tags zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf Insider berichtet, dass bei Warner diskutiert wird, ob Paramount einen besseren Deal bieten könnte als der Streaming-Anbieter Netflix . Die Aktien von Warner und Paramount gewannen 2,7 beziehungsweise 4,9 Prozent. Netflix legten leicht zu.

Für die Papiere von Norwegian Cruise Line ging es um gut 12 Prozent nach oben. Der aktivistische Investor Elliott Investment Management hat einen Anteil von mehr als 10 Prozent an dem Kreuzfahrtunternehmen aufgebaut und ist damit zu einem der grössten Aktionäre aufgestiegen. Der Hedgefonds will nun aktiv Einfluss auf Strategie und Führung des Unternehmens nehmen.

Die Anteilscheine von Masimo schnellten um mehr als ein Drittel auf knapp 175 Dollar nach oben. Der Hersteller von Gesundheitsprodukten Danaher will das Medizintechnikunternehmen für 180 Dollar je Aktie übernehmen. Damit ist das Geschäft knapp 10 Milliarden Dollar schwer. Die Aktien von Danaher fielen um 2,9 Prozent./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!

Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

14:26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Kuehne + Nagel International AG, Cie Financiere Richemont SA, SGS SA
12:59 Wie Japan den Franken beeinflussen könnte
10:27 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
09:12 SMI-Höhenflug hält an
07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rekordjagd geht weiter
16.02.26 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
16.02.26 Dividenden Könige – Was macht sie besonders? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’282.41 19.65 S7DB8U
Short 14’576.64 13.79 S21BUU
Short 15’141.67 8.75 S7ZBRU
SMI-Kurs: 13’752.84 17.02.2026 17:31:24
Long 13’169.71 19.79 SIJB0U
Long 12’859.02 13.66 SSQBNU
Long 12’306.16 8.81 SK3BMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie sinkt: Schweden bestellt Waffensysteme
Siemens Energy-Aktie im Rallymodus? RBC sieht weiteres Potenzial dank starkem Cashflow
Amazon-Aktie im freien Fall: Was hinter dem historischen Kurssturz steckt
Nestlé-Aktie im Plus: Konzern lanciert "Nestlé Vital" - BLV prüft Vorgehen bei Säuglingsmilch-Fall
NVIDIA-Aktie nicht auf der Liste: Morgan Stanley setzt auf neun andere KI-Favoriten
Analyse: UBS AG vergibt Buy an Siemens-Aktie
ALSO-Aktie bricht dennoch zweistellig ein: Deutlich höheres EBITDA und mehr Dividende
Siemens Energy-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Microsoft-Aktie schwächelt: Einstiegschance oder Warnsignal?
Krypto-Markt schwächelt: Warum Profis bei Bitcoin, Ethereum & Ripple jetzt nachkaufen

finanzen.net News

Datum Titel
21:57 GNW-News: Die Kaffeebranche kennt bereits die 100 besten Coffeeshops der Welt
21:19 ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nestle auf 'Equal Weight' - Ziel 80 Franken
21:13 ROUNDUP/Bayer: Milliardenvergleich in US-Rechtsstreitigkeiten zu Glyphosat
21:04 Selenskyj drängt auf europäische Produktion von Flugabwehrraketen
20:47 ROUNDUP 3: Skepsis nach Verhandlungen zwischen USA und Iran bleibt groß
20:44 Devisen: Euro holt Verluste auf
19:57 Erster Gesprächstag zwischen Ukrainern und Russen in Genf beendet
19:49 ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Südzucker auf 'Underweight' - Ziel 9 Euro
19:44 Aktien New York: Dow stagniert - KI entwertet womöglich Geschäftsmodelle
19:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 25 Euro