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08.09.2026 22:33:36

Aktien New York Schluss: Dow mit schwachem Wochenauftakt - Nasdaq besser

NEW YORK (awp international) - An der Wall Street hat es am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende einen schwachen Wochenauftakt gegeben. Auf die Stimmung drückten die weiter steigenden Ölpreise, die der Inflations- und Zinsangst weiterhin Nahrung gaben. Davon geprägt, gab der Dow Jones Industrial um 1,18 Prozent auf 52.786,07 Punkte nach, während der marktbreite S&P 500 um 0,58 Prozent auf 7.673,52 Zähler fiel.

Die technologielastige Nasdaq-Börse schlug sich besser, denn dort wurden fallende Kurse bei Schwergewichten wie Apple , Nvidia oder Microsoft weitgehend aufgefangen von steigenden Kursen bei vielen Aktien mit KI-Fantasie. Mit 29.507,70 Punkten verbuchte der Leitindex Nasdaq 100 einen nur moderaten Abschlag von 0,12 Prozent.

"Angesichts einer Woche, die reich an marktbewegenden Ereignissen ist, bleibt die Risikobereitschaft gedämpft", sagte ein Marktteilnehmer mit Blick auf den Zinsentscheid der EZB am Donnerstag und die am Freitag anstehenden US-Inflationszahlen. Unter Anlegern herrsche daher in der Breite Unsicherheit, auch wegen der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten. Zuletzt gab es Berichte über Explosionen auf der iranischen Öl-Exportinsel Charg.

In der Chipbranche knüpften viele Werte an ihre Kursgewinne vom Freitag an, was Börsianer immer noch mit Nachwehen der Ankündigung eines noch leistungsfähigeren KI-Modells vom ChatGPT-Entwickler OpenAI begründeten. Branchengrössen wie AMD , ARM oder Broadcom legten um bis zu 5,9 Prozent zu.

Über ein sogar neunprozentiges Plus konnten sich die Anleger von Intel freuen, nachdem das Magazin DigiTimes berichtete, dass der Prozessorhersteller voraussichtlich die Preise anheben werde. Zudem wurde eine Analystenhochstufung durch Northland Securities als Stütze hervorgehoben.

Der Kurs von Qualcomm zog ausserdem um drei Prozent an nach einer Mitteilung, wonach der eigentlich auf Mobilfunkchips fokussierte Hersteller eine Partnerschaft mit Amazon zur Lieferung massgeschneiderter Datencenter-Chips eingeht. Diese geht ausserdem einher mit Optionen auf einen Aktienbezug.

Im Technologiebereich waren auch Aktien aus dem Bereich der Quantencomputer gefragt. Wie die drei Unternehmen D-Wave Quantum , Rigetti Computing und Quantinuum mitteilten, erhalten sie durch Minderheitsbeteiligungen jeweils 100 Millionen US-Dollar vom US-Handelsministerium, um die Forschung im Bereich Quantencomputing auszubauen.

Aktien der Ölkonzerne Chevron , ExxonMobil und ConocoPhillips profitierten mit Anstiegen um bis zu 0,8 Prozent davon, dass die Ölpreise weiter steigen. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent mit Lieferung im November näherte sich weiter der 100-Dollar-Marke. Am Ölmarkt wurde auch auf Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien verwiesen.

Dyne Therapeutics prägte das generell schwache Pharma-Branchenumfeld mit einem Kurseinbruch um mehr als 16 Prozent. Die Aktien gerieten in den Sog negativer Nachrichten von Novartis wegen vergleichbarer Medikamentenkandidaten. Der Schweizer Pharmariese musste einen erneuten Studienflop hinnehmen, jetzt mit einem Medikament gegen die Muskelkrankheit Myotone Dystrophie./tih/nas

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