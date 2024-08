Aktien New York Schluss: Dow gelingt grösstes Wochenplus des Jahres

(Meldung um Einzelwerte ergänzt)

NEW YORK (awp international) - Der US-Aktienmarkt hat am Freitag an seine jüngsten Gewinne angeknüpft und etwas weiter zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte damit den grössten Wochengewinn des Jahres. Denn nach dem Kurseinbruch von Anfang August zeigte sich die Wirtschaft zuletzt widerstandsfähig. Aktuelle Konjunkturdaten änderten nicht viel an diesem optimistischen Bild. So enttäuschten zwar die Baugenehmigungen und die Baubeginne im Juli. Das von der Universität Michigan erhobenen Konsumklima für August aber überraschte positiv.

Der Dow stieg am Freitag um 0,24 Prozent auf 40.659,76 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 2,94 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,20 Prozent auf 5.554,25 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,09 Prozent auf 19.508,52 Punkte zu.

"Die jüngsten Daten, von der Inflation über Arbeitslosenanträge bis hin zu Einzelhandelsumsätzen, haben die Anleger beruhigt und die Hoffnung unterstützt, dass die weltweit grösste Wirtschaft auf ein 'Goldlöckchen'-Szenario zusteuert", sagte ein Marktbeobachter. Dies hiesse, dass die Inflation im Griff bleibt und Zinssenkungen ermöglicht, während das Wachstum robust ist.

Unter den Einzelwerten blieben die Aktien von Cisco gefragt und stiegen unter den besten Werten im Dow um fast zwei Prozent. Am Donnerstag hatten die Anleger höchst erfreut auf den positiven Ausblick des Netzwerk-Ausrüsters reagiert.

Die Papiere von Applied Materials büssten nach der Vorlage von Geschäftszahlen knapp zwei Prozent ein. Wie es am Markt hiess, waren diese und der Ausblick auf das laufende Geschäftsquartal im Vergleich zu den Analystenerwartungen zwar in Ordnung. Ein Kursanstieg um fünf Prozent am Vortag lasse aber darauf schliessen, dass sich einige Anleger etwas mehr von dem Halbleiterindustrie-Ausrüster erhofft hätten.

Die Anteilscheine von Biontech und dem Partner Pfizer verloren 2,4 beziehungsweise 1,4 Prozent. Der Impfstoffhersteller Biontech konnte mit einem Kombinationspräparat gegen Grippe und Corona in einer dritten Studienphase nur eines von zwei Primärzielen erreichen. Es zeigte gegen den Influenza-B-Stamm im Vergleich zu einem bereits zugelassenen Impfstoff keine gleichwertige Immunantwort.

Die Aktien von Sphere Entertainment schnellten um 6,4 Prozent nach oben und profitierten damit von einem positiven Analystenkommentar. Das Chancen/Risiko-Profil der Anteilscheine sei mittlerweile wieder attraktiv, schrieben die Analysten der Bank JPMorgan. Der Konzern Sphere Entertainment ist im Bereich Medien und Live-Unterhaltung tätig.

Für die Anteilsscheine von B. Riley ging es um gut 16 Prozent auf 5,85 US-Dollar in die Höhe. Der Mitbegründer und grösster Anteilseigner Bryant Riley hatte angeboten, diejenigen Aktien der in Turbulenzen geratenen Investmentbank zu kaufen, die er noch nicht besitzt. Riley bietet 7 Dollar je Aktie. Der Schritt kommt nur wenige Tage, nachdem das Unternehmen seine Dividende ausgesetzt, den bisher grössten Quartalsverlust bekannt gegeben und zudem bestätigt hatte, dass die US-Finanzaufsicht das Unternehmen untersucht.

Der Euro stieg auf 1,1023 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0994 (Donnerstag: 1,1011) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9095 (0,9081) Euro.

US-Staatsanleihen legten zu. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) gewann 0,21 Prozent auf 113,19 Punkte. Die Rendite sank im Gegenzug auf 3,89 Prozent./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---