Aktien New York Schluss: Börsen lassen weiter Luft ab

(Meldung um Einzelwerte ergänzt)

NEW YORK (awp international) - Die US-Aktienmärkte haben am vorletzten Handelstag des Jahres an ihre Verluste vom Freitag angeknüpft. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,97 Prozent bei 42.573,73 Punkten. Trotz der jüngsten Verlustserie nach dem Rekordhoch des US-Leitindex Anfang Dezember können sich die Anleger bisher aber insgesamt über ein gutes Börsenjahr 2024 mit einem Dow-Plus von rund 13 Prozent freuen.

Der S&P 500 fiel am Montag letztlich um 1,07 Prozent auf 5.906,94 Zähler. Im bisherigen Jahresverlauf verbuchte der den breiten Markt abbildende Index aber einen Gewinn von knapp 24 Prozent. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Montag um 1,28 Prozent auf 21.197,09 Punkte nach unten. Sein bisheriger Jahresgewinn summiert sich auf rund 26 Prozent.

Neuigkeiten aus Konjunktur und Unternehmen gab es am Montag nur wenig. Der Chicago-Einkaufsmanagerindex für Dezember fiel schlechter als erwartet aus. Dagegen stieg die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe im November unerwartet deutlich.

Unter den Einzelwerten büssten die Aktien von Boeing 2,3 Prozent ein, nachdem ein Flugzeug des Herstellers vom Typ 737-800 in Südkorea abgestürzt war. Die meisten der insgesamt 179 Insassen kamen ums Leben. Nun wird nach den Ursachen gesucht. Ein Analyst sagte aber, es sei unwahrscheinlich, dass der Absturz im Zusammenhang mit der Produktion des Flugzeugs stehe.

Für die Papiere der Fluggesellschaft American Airlines ging es nach einem positiven Analystenkommentar um 1,6 Prozent nach oben. Die Investmentbank Raymond James hatte das Anlageurteil von "Market Perform" auf "Outperform" hochgestuft.

Der Kurs des Euro lag im US-Handel zuletzt bei 1,0400 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0444 (Freitag: 1,0435) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9574 (0,9583) Euro gekostet.

Am US-Rentenmarkt fiel die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen auf 4,54 Prozent. Der Terminkontrakt für die Papiere mit dieser Laufzeit stieg um 0,52 Prozent auf 109,00 Punkte./edh/he