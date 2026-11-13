Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’106 -0.3%  SPI 21’258 -0.3%  Dow 52’348 0.1%  DAX 26’750 -0.1%  Euro 0.9253 0.2%  EStoxx50 6’387 -0.2%  Gold 3’874 -0.1%  Bitcoin 57’300 -3.8%  Dollar 0.8388 0.0%  Öl 96.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Ausblick: Ballard Power legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Barbell-Strategie: Das sollten Anleger über die "Hantelstrategie" wissen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht den Börsen 2027 ein Crash, und wie sollten Anleger reagieren?
Politik oder Markt? Was Gold-Befürworter Peter Schiff nach den Midterms zum Bitcoin-Kurs sagt
Suche...
Plus500 Depot

Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048

52’347.55
Pkt
50.46
Pkt
0.10 %
13.11.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

13.11.2026 22:18:36

Aktien New York Schluss: Anleger trennen sich von Halbleiteraktien

NEW YORK (awp international) - Verkäufe von Aktien aus der Halbleiterbranche haben am Freitag das Bild an der Wall Street und der Nasdaq-Börse geprägt. Investoren trieb die Sorge um, dass die Turbulenzen rund um das KI-Schwergewicht Nvidia politischen Druck auf die gesamte Chip-Branche zur Folge haben könnte. Der nicht zuletzt von Halbleiteraktien dominierte Nasdaq 100 fiel um 1,22 Prozent auf 27.943,74 Punkte. Für die Börsenwoche stand dennoch ein Plus von 3,6 Prozent zu Buche.

Deutlich besser hielten sich vor dem Wochenende die Papiere der "Old Economy". Anleger schichteten aus Technologiewerten in Konsumtitel um. Das verhalf beispielsweise den Aktien von Coca-Cola zu einem Rekordhoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich mit einem Plus von 0,10 Prozent auf 52.347,55 Zähler stabil. Auf Wochensicht bringt es der Dow auf plus gut zwei Prozent. Mit Walmart , Procter & Gamble und Nike legten weitere konsumnahe Aktien zu.

Der S&P 500 verlor 0,40 Prozent auf 7.561,67 Punkte. Auch in diesem marktbreiten Index sind die grossen Technologiewerte schwerer gewichtet als im Dow Jones Industrial.

Die Kurse der Grossen aus der Chip-Branche wie AMD , Applied Materials , Micron und Broadcom büssten zwischen 2,5 und 8,8 Prozent ein. Die Papiere des weiterhin im Rampenlicht stehenden KI-Trendsetters Nvidia fielen um 2 Prozent. Der Branchenindex Philadelphia Semiconductor Index büsste 3,4 Prozent ein.

Marktexperte Stephen Innes verwies darauf, dass nach den jüngsten Turbulenzen rund um Nvidia die Untersuchungen im US-Kongress intensiviert werden dürften. So habe sich der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, für striktere Kontrollen von Ausfuhren hochleistungsfähiger Halbleiter nach China ausgesprochen. "Die politischen Konsequenzen könnten sich weit über den nächsten Quartalsbericht von Nvidia hinaus ausweiten", so Innes. Das knapp vier Billionen US-Dollar schwere Unternehmen präsentiert in der kommenden Woche Geschäftszahlen.

Ähnlich sah es Analyst Janardan Menon von der Bank Jefferies. Mit dem Ärger rund um den zurückgetretenen Nvidia-Chef Jensen Huang "scheint sich die Haltung der US-Regierung zu China zu verhärten". Gesetzesvorhaben gegen einen Zugriff Pekings auf fortschrittliche KI-Technologie könnten vorangetrieben werden.

Negative Schlagzeilen machte am Freitag Microsoft : Eine stundenlange Grossstörung hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. Betroffen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Am Abend teilte das Unternehmen mit, die Probleme im Griff zu haben. Der Aktienkurs drehte daraufhin ins Plus.

Geschäftszahlen hatte es am Vorabend nach Börsenschluss von zwei Technologie-Unternehmen gegeben. Bei Cisco hielt die erste Freude über eine erhöhte Umsatzprognose nicht lange an, der Kurs fiel um gut sechs Prozent und war grösster Verlierer im Dow. Im ersten Geschäftsquartal galt die Auftragsentwicklung als Enttäuschung.

Durchwachsen war das Bild auch bei Applied Materials , die Aktien verloren 2,7 Prozent. Analyst Stacy Rasgon von Bernstein attestierte dem Chipindustrie-Ausrüster ein gutes viertes Geschäftsquartal. Das Unternehmen sei im derzeit stürmischen Branchenumfeld ein Ruhepol. Die Aktien konnten sich gleichwohl dem allgemeinen Ausverkauf im Chip-Segment nicht entziehen./bek/he

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

14.11.26 Logo WHS Siemens, D-Wave Quantum & AppLovin: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 SMI setzt abermals neue Bestmarke
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
13.11.26 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
13.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin-Kurs nähert sich 65'000 US-Dollar: Entzieht der Anthropic-Börsengang dem Kryptomarkt Kapital?
Goldpreis im Fokus: Warum die Zentralbanken ihre Reserven neu ausrichten
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Bitcoin-Prognose bis 2036: JPMorgan entwirft drei mögliche Szenarien
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Nervosität im Halbleitersektor: Wie Anleger ihr Depot gegen einen KI-Crash absichern
Microsoft: Kommen bei Stabilisierung voran
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien Schweiz Eröffnung: SMI von Verkaufswelle erfasst

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.