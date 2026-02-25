Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 -0.1%  SPI 19’218 0.1%  Dow 49’482 0.6%  DAX 25’176 0.8%  Euro 0.9127 0.1%  EStoxx50 6’173 0.9%  Gold 5’168 0.5%  Bitcoin 53’383 7.7%  Dollar 0.7731 -0.1%  Öl 71.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335NVIDIA994529UBS24476758Roche1203204Sandoz124359842Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Sika41879292Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen
Leichter EPS-Dämpfer bei Zoom - Umsatz über Prognose - Zoom-Aktie tiefer
IonQ erzielt Quartalsgewinn über Prognose - Aktie legt zu
Tesla-Aktie, SpaceX & Co.: Darum steht Elon Musk an der Spitze der Forbes-Innovatoren-Liste
Ausblick: Baidu A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...

S&P 500 998434 / US78378X1072

6’946.13
Pkt
56.06
Pkt
0.81 %
22:20:01
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

25.02.2026 22:27:36

Aktien New York Schluss: Anleger optimistisch vor Nvidia-Zahlen

NEW YORK (awp international) - Vor den am Mittwoch nach Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von Nvidia haben die US-Aktienmärkte zugelegt. Marktexperten zufolge hoffen die Anleger, dass Resultate und Ausblick des KI-Champions Nvidia die guten Aussichten für Künstliche Intelligenz trotz der jüngst zunehmenden Besorgnis über dieses Thema bestätigen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,63 Prozent höher bei 49.482,15 Punkten, nachdem er tags zuvor um rund 0,8 Prozent zugelegt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,81 Prozent auf 6.946,13 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,41 Prozent auf 25.329,04 Punkte hoch. Am Dienstag war der von Technologiewerten dominierte Index um rund 1,1 Prozent nach oben geklettert.

"Angesichts der hohen Erwartungen werden Anleger heute Abend in Nvidias Bilanz versuchen, das sprichwörtliche Haar in der Suppe zu finden." Es dürfe daher "nichts schiefgehen, sonst könne die Stimmung schnell kippen". Ähnlich sehen dies die Experten von Index-Radar: "Der Chipkonzern gilt als Seismograf für die Investitionsbereitschaft im KI-Komplex." Angesichts der massiven Investitionsprogramme der grossen Tech-Konzerne erwarte der Markt mehr als gute Zahlen. Nur deutlich bessere Aussichten dürften neue Dynamik entfachen. "Alles darunter könnte als 'nicht gut genug' gewertet werden." Die Aktie von Nvidia endete mit einem Plus von 1,4 Prozent.

Ein wenig Erleichterung herrscht auch beim Thema Zölle, nachdem US-Präsident Donald Trumps Rede an die Nation ohne neue Drohungen ausgekommen ist. Der Supreme Court hatte Trump vergangenen Freitag untersagt, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle auf den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen. Derlei Zölle hatte Trump zuvor am Kongress vorbei in Kraft gesetzt.

Das Photovoltaik-Unternehmen First Solar enttäuschte vor allem mit seinem Umsatzausblick für 2026, was der Aktie ein Minus von 13,6 Prozent einbrockte. Die Papiere von Axon Enterprise schnellten hingegen um mehr 17,6 Prozent hoch. Der Hersteller der Elektroschockpistole Taser übertraf mit seinem Quartalsgewinn die Erwartungen. Die Titel von Cava gewannen gut 26 Prozent. Die Schnellrestaurantkette überzeugte trotz schwieriger Bedingungen mit einem optimistischen Ausblick./edh/he

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Im neuesten BX Morningcall ist Dr. Anna Erat zu Gast – Spezialistin für Innere Medizin, Sportmedizin, Prävention und Longevity. Gemeinsam mit Olivia Hähnel und François Bloch sprechen wir darüber, was Longevity wirklich bedeutet (Healthspan vs. Lifespan), warum es mehr ist als Biohacking und wie man seriöse Angebote von Hype unterscheidet.

Dr. Erat gibt Einblick, wie eine erste Longevity-Konsultation abläuft, welche Rolle Anamnese, Genetik/Epigenetik und Technologie/AI spielen und worauf Patientinnen und Patienten bei der Wahl eines Anbieters achten sollten. Ausserdem: Versicherung & Kostenübernahme in der Schweiz, Erwartungsdruck bei High-Performance-Klienten und ein spannender Case: Wie würde sie mit Lindsey Vonn nach einer Verletzung umgehen?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

11:50 Ungewissheit über Zölle bleibt bestehen
09:29 SMI klettert erstmals über 14.000er-Marke
09:25 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
08:00 Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall
07:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips treten auf der Stelle
24.02.26 Julius Bär: 19.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’510.58 20.00 SAIB4U
Short 14’818.22 13.86 B58SLU
Short 15’377.31 8.89 SJUBNU
SMI-Kurs: 13’977.10 25.02.2026 17:30:17
Long 13’354.21 19.17 S63BSU
Long 13’068.54 13.79 SVRB0U
Long 12’506.52 8.92 S1FBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Auf diese US-Aktien setzt die UBS im vierten Quartal 2025
Rheinmetall-Aktie gibt dennoch nach: Offenbar Zuschlag für Drohnen-Auftrag der Bundeswehr erhalten - auch RENK und TKMS schwächer
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Alles beim Alten: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
Novo Nordisk-Aktie im freien Fall: Dreifach-Schock belastet - neue Partnerschaft verkündet
Oerlikon-Aktie dennoch zweistellig im Plus: Umsatzminus in 2025
Sandoz-Aktie deutlich höher: Generikaspezialist wächst weiter dank starker Biosimilars
SAP-Aktie zwischen Handelsrisiken und KI-Konkurrenz: Teradata-Deal sorgt nicht für Entlastung
Rüstungsaktien im Rückwärtsgang: Was Anleger zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS wissen sollten

Top-Rankings

Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Depot aufgedeckt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’946.13 0.81%

finanzen.net News

Datum Titel
22:29 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Anleger optimistisch vor Nvidia-Zahlen
22:17 Aktien New York Schluss: Anleger optimistisch vor Nvidia-Zahlen
22:06 Selenskyj telefoniert mit Trump zu weiteren Gesprächen
22:02 Selenskyj verleiht Wadephul Verdienstorden - aber nur zweiter Klasse
21:49 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Allianz auf 'Hold' - Ziel 325 Euro
21:33 ROUNDUP/'Tut extrem weh': Dortmund scheitert in der Champions League
21:33 Kuba: Vier Tote auf US-Schnellboot nach Gefecht
21:25 ROUNDUP/Gerresheimer: Bafin kündigt weitere Bilanzprüfungen an
21:09 Epstein-Kontakte: Früherer US-Finanzminister Summers verlässt Harvard
21:02 Devisen: Euro steigt über 1,18 US-Dollar