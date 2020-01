Aktien New York: Rekordrally geht in eine neue Runde

NEW YORK (awp international) - An der Wall Street purzeln weiter die Rekorde. Auch am Freitag erreichten die wichtigsten Aktienindizes Höchststände. Getrieben wird die aktuelle Rally unter anderem von der immer noch recht lockeren Geldpolitik der US-Bank und der zuletzt erreichten, ersten Teilvereinbarung im seit gut zwei Jahren geführten US-chinesischen Handelsstreit.

Der Leitindex Dow Jones Industrial nahm weiter Kurs auf die Marke von 30 000 Zählern und lag zuletzt 0,18 Prozent im Plus bei 29 349,24 Punkten. Seine Bestmarke liegt nun bei knapp 29 374 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus von gut 1 Prozent an.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,22 Prozent auf 3324,07 Punkte. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 gewann 0,21 Prozent auf 9143,90 Zähler./la/he