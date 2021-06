Aktien New York: Rekordlauf geht weiter - Nur Dow Jones gibt leicht nach

NEW YORK (awp international) - Mit Ausnahme des Dow Jones Industrial haben die wichtigsten US-Aktienindizes ihren Rekordlauf am Montag fortgesetzt. Stützend dürfte wirken, dass Präsident Joe Biden am Wochenende von Veto-Plänen gegen die überparteiliche Einigung auf das 1,2 Billionen US-Dollar schwere Konjunkturprogramm abgerückt ist, falls ein weiterer Ausgabenplan der Demokraten nicht auch den Kongress passieren sollte.

Im frühen Handel gab der Dow zwar um 0,41 Prozent auf 34 293,96 Punkte nach und der marktbreite S&P 500 zeigte sich nach seinem Rekord zum Börsenstart mit 4280,61 Zählern prozentual unverändert. Doch Technologieaktien blieben gefragt: Der Nasdaq 100 gewann zuletzt 0,88 Prozent auf 14 471,61 Zähler und auch der breite Nasdaq Composite erreichte eine neue Bestmarke.

Von Sorgen über weltweit wieder steigende Corona-Infektionszahlen aufgrund der besonders ansteckenden Delta-Variante war wenig zu spüren. Auch der an diesem Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht scheint für die Anleger vorerst noch weit entfernt. Die Daten spielen generell eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der Notenbank Fed./ck/jha/