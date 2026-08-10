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10.08.2026 19:54:36

Aktien New York: Rekordhohe US-Börsen geben moderat nach

NEW YORK (awp international) - Die sich in Rekordnähe befindenden US-Börsen sind am Montag zwischen kleinen Gewinnen und Verlusten gependelt. Die Stimmung stützt, dass Sorgen vor Leitzinserhöhungen nach dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag nachgelassen haben. Das Thema Wiederöffnung der Strasse von Hormus sorgt zugleich für Unsicherheit, denn einen diplomatischen Durchbruch im Iran-Krieg gibt es immer noch nicht.

Der Dow Jones Industrial gab rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss um 0,3 Prozent auf 53.900 Punkte nach. In der vergangenen Woche hatte der bekannteste Wall-Street-Index um drei Prozent zugelegt und zeitweise bei 54.744 Zählern ein Rekordhoch erreicht. Der S&P 500 sank zum Wochenstart um 0,1 Prozent auf 7.754 Punkte. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 verlor 0,2 Prozent auf 29.675 Zähler.

Zu den Verlierern zählten am Montag Nvidia mit minus 2,5 Prozent, Intel mit minus 2,9 Prozent und Ebay mit minus 3,1 Prozent. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg sagten, steht eine Gruppe grosser US-Investmentgesellschaften kurz vor einer Partnerschaft mit dem KI-Chiphersteller Nvidia zur Finanzierung des Ausbaus von KI-Infrastruktur im Umfang von 500 Milliarden US-Dollar. Eine Vereinbarung könnte bereits an diesem Montag bekannt gegeben werden. Zuvor hatte bereits die "Financial Times" über das Finanzierungsvorhaben berichtet.

Der Chiphersteller Intel kündigte zur Finanzierung seiner ehrgeizigen KI-Wachstumsstrategie an, zusätzliche Aktien im Wert von 15 Milliarden US-Dollar auszugeben.

Die Papiere der Online-Auktionsplattform Ebay litten darunter, dass der Videospiele-Händler Gamestop womöglich sein Übernahmeangebot zurückziehen könnte. Firmenchef Ryan Cohen erwäge statt eines Kaufs, Ebay eine Partnerschaft oder ein Gemeinschaftsunternehmen vorzuschlagen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Gamestop-Aktien gaben um 0,7 Prozent nach.

Apple , erst Ende Juli auf ein Rekordhoch geklettert, büssten 2,1 Prozent ein. Das Analysehaus Jefferies stufte die Titel des iPhone-Herstellers von "Hold" auf "Underperform" ab. Ein bislang für den Markteintritt im September 2027 geplantes voll gläsernes iPhone werde wohl nicht weiter verfolgt, schrieb Analyst Edison Lee.

Für die Papiere von Meta ging es um 0,4 Prozent nach oben. Der Facebook-Mutterkonzern stellte ein neues KI-Modell namens "Muse Glimmer" vor. Das Modell soll auf einem einzelnen Computer ausgeführt werden können und es Nutzern ermöglichen, die entsprechende Technologie herunterzuladen und anzupassen.

Die Anteilscheine von HP Enterprise gewannen 4,0 Prozent. Morgan Stanley stufte die Papiere auf "Overweight" hoch und schätzt die IT-Hardware-Branche insgesamt positiver ein. Dabei wurde vor allem auf Investitionen in KI-bezogene Infrastruktur verwiesen.

SpaceX pendeln aktuell wieder um ihren Ausgabepreis von 135 Dollar. Zuletzt gaben sie um 0,4 Prozent auf unter 133 Dollar nach. Am 12. Juni war das Unternehmen von Elon Musk an die Börse gegangen. Nach drei fulminanten Handelstagen kam schnell Ernüchterung auf./ck/he

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