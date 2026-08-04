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04.08.2026 20:06:36

Aktien New York: Rekorde für Dow und S&P und Nasdaq-Erholungsrally

NEW YORK (awp international) - Die auf Hochtouren laufende Berichtssaison hat Dow Jones Industrial und S&P 500 am Dienstag Rekorde beschert. Quartalsberichte dämmten die Sorgen der Anleger um das KI-Thema ein, die im Juli noch die Nasdaq belastet hatten. Als Treiber kam der weiter nachgebende Ölpreis hinzu. Er wurde durch Hoffnungen belastet, dass es im Iran-Krieg eine diplomatische Lösung geben könnte.

Vor allem sorgten die Quartalsberichte von Caterpillar und Palantir für Aufsehen. Angeführt von ersterer Aktie schraubte der Dow seine Bestmarke bis auf fast 54.272 Punkte nach oben. Zwei Stunden vor Schluss betrug sein Plus 1,9 Prozent auf 54.209 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte ähnlich deutlich auf 7.744 Punkte zu. Palantir prägte die Rally des Nasdaq 100 , der um 3,3 Prozent auf 29.728 Punkte anzog. Von einer Bestmarke bleibt der Tech-Index wegen der Juli-Schwäche aber noch auf Abstand.

Die Bemühungen um ein diplomatisches Beilegen des Iran-Kriegs gingen am Dienstag weiter. Hoffnung auf eine Einigung und eine Öffnung der Strasse von Hormus schürten Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent. "Wir befinden uns in Gesprächen mit den Iranern, und ich denke, es besteht die Chance, dass wir heute oder morgen eine Einigung erzielen, um die Meerenge zu öffnen", sagte er dem US-Senders CNBC. Als wichtiger Öltransportweg wäre dies wichtig für die Weltwirtschaft.

Caterpillar sorgte für gute KI-Nachrichten, weil der Baumaschinenhersteller auch ein starkes Standbein im Bereich der Energietechnik für Rechenzentren hat und zuletzt von deren enormen Strombedarf profitierte. Für Erleichterung sorgte, dass das Unternehmen mit seiner Gewinnentwicklung die Erwartungen deutlich übertroffen hatte. Anleger hatten zuletzt die Frage nach der Nachhaltigkeit des Megatrends gestellt.

Der noch grössere Treiber für den Tech-Sektor war aber Palantir. Die Titel profitierten vom kräftigen Wachstum der KI-Datenfirma mit einem Kurssprung um 30 Prozent. Das KI-Unternehmen verdoppelte den Umsatz im Jahresvergleich fast. Analyst Karl Keirstead von UBS geht davon aus, dass die Zahlen die Stimmungslage wieder verbessern. Laut Mariana Perez Mora von Bank of America spiegeln die Ergebnisse eine erfolgreiche KI-Strategie wider.

Die Zahlenvorlagen von Caterpillar und Palantir trieben KI-Werte in der Breite mächtig an. Die Kurse von Speicher- und Chipwerten wie Intel , Sandisk , Marvell Technology und ARM Holdings legten zweistellig zu. Als nächstes dürften im Tech-Sektor nach US-Börsenschluss die Resultate von AMD und SpaceX kritisch beäugt werden. Beide gehörten am Dienstag auch zu den stark erholten Gewinnern.

Unter den Dow-Verlierern zeigten die Amazon -Aktien wegen Gewinnmitnahmen nach ihrem jüngsten Rekordlauf Schwäche. Kursverluste gab es im Wall-Street-Leitindex noch beim Ölkonzern Chevron vor dem Hintergrund sinkender Ölpreise. Ausserdem litten die Nike -Anteile mit einem Abschlag von 2,4 Prozent unter einer Abstufung durch das Analysehaus JPMorgan.

Titel von McDonald's bewegten sich im Dow mit gut einem Prozent Plus im Mittelfeld. Die Fast-Food-Kette hat einen neuen Chef für den US-Markt ernannt, der den Heimatmarkt mit "Fokus und Dringlichkeit" behandeln soll, nachdem die Fast-Food-Kette das langsamste Wachstum seit mehr als einem Jahr verzeichnet hatte./tih/he

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