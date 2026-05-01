Aktien New York: Rekorde - Apple sorgt für gute Stimmung

NEW YORK (awp international) - Apple hat kurz vor dem Wochenende mit seiner Quartalsbilanz und den Geschäftsaussichten für gute Stimmung an den US-Aktienmärkten gesorgt. Die Kurse bauten am Freitag die kräftigen Gewinne vom Vortag noch etwas aus. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 49.985 Zähler zu. Auf Wochensicht bringt es der Leitindex damit auf ein Plus von gut einem Prozent. Von seinem Rekordhoch vom Februar bei gut 50.500 Punkten ist er aber noch ein Stück weit entfernt.

Der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq 100 setzten hingegen ihre Rekordjagd fort. In beiden Indizes sind die zuletzt wieder erstarkten Kurse der grossen Tech-Konzerne deutlich schwerer gewichtet als im Dow. Der S&P 500 stieg um 0,8 Prozent auf 7.267 Punkte. Der Nasdaq 100 legte um 1,1 Prozent auf 27.758 Zähler zu.

Damit deutet sich ein guter Auftakt des Börsenmonats Mai an. Dazu tragen auch überwiegend solide Quartalszahlen und Ausblicke der US-Unternehmen bei. "Die bisherige US-Berichtssaison verlief robust, was dazu beigetragen hat, dass die globalen Märkte trotz der Auswirkungen des Iran-Konflikts keine grossen Verluste hinnehmen mussten", kommentierte Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell.

Bei Apple stieg der Gewinn im abgelaufenen Quartal überraschend um fast ein Fünftel. Auch mit der Umsatzentwicklung übertraf der Tech-Gigant die Markterwartungen. Mit einem Kursgewinn von fast fünf Prozent kratzten die Aktien am Rekordhoch vom Februar. Analyst Edison Lee von der Bank Jefferies wies darauf hin, dass Apple zuletzt stark von günstigen Wechselkursen profitiert habe. Allerdings dürfte sich künftig der Druck auf die Profitabilität erhöhen.

Der US-Ölkonzern Chevron verdiente dank der kriegsbedingt gestiegenen Öl- und Gaspreise zu Jahresbeginn mehr als erwartet. Auch der Konkurrent Exxon Mobil steigerte den Gewinn stärker als prognostiziert. Bei beiden Aktien schauten die Investoren am Freitag jedoch auf den Ölpreis, der unter Druck geriet: Chevron und Exxon Mobil gaben nach.

Der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive meldete für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie, der über den durchschnittlichen Analystenschätzungen lag. Die Anteilscheine gewannen drei Prozent./bek/he