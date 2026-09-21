Aktien New York: Positiver Wochenstart - Fallende Ölpreise stützen

NEW YORK (awp international) - Gestützt von weiter sinkenden Ölpreisen haben die US-Aktienmärkte einen festeren Wochenauftakt hingelegt. Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,4 Prozent auf 51.884 Punkte, nachdem er in der Vorwoche 1,7 Prozent verloren hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann am Montag 0,9 Prozent auf 7.720 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,9 Prozent auf 30.219 Punkte nach oben.

In der Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt dämpfen die nachgebenden Ölpreise die Inflationssorgen. Anleger setzen ihre Hoffnungen auf die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN), die am Dienstag beginnt. US-Präsident Donald Trump erklärte gegenüber Fox News, er wäre am Rande "wahrscheinlich" bereit zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian.

Mit Optimismus blicken Investoren ausserdem auf das am Mittwoch erwartete Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping. Dabei soll es auch um das Thema Künstliche Intelligenz gehen, was die US-Profiteure dieses Megatrends wieder antreibt. Man habe den Chinesen einen Mechanismus vorgeschlagen, um den Austausch wichtiger Informationen zur KI-Entwicklung sicherzustellen, sagte US-Finanzminister Scott Bessent. "Wir wollen eine gemeinsame Vision hinsichtlich gemeinsamer Ziele und gemeinsamer Bedrohungen."

Gefragt sind Tech-Aktien auch, weil Trump trotz der zuletzt gewachsenen Warnungen vor existenziellen KI-Risiken daran festhalten will, die Entwicklung der Technologie in den USA weiter zu beschleunigen. Daraus resultierten Kursgewinne bei ARM Holdings , Intel und AMD zwischen 9,2 und 12,2 Prozent.

Papiere von Accenture folgten der KI-Rally mit einem Anstieg von 2,5 Prozent. Der KI-Plattformanbieter Anthropic schloss eine Partnerschaft mit dem Technologie-Beratungsunternehmen, um die Sicherheit seiner hochentwickelten Modelle zu testen.

Aktien aus dem Bereich der Kryptowährungen profitierten davon, dass der Bitcoin seinen höchsten Stand seit Januar erreicht hatte. So stiegen die Anteilsscheine des Kryptoinvestors Strategy und der Handelsplattform Coinbase um 7,5 beziehungsweise 4,7 Prozent.

Kursaufschläge von 10,2 respektive 5,5 Prozent verzeichneten die Titel von Warner Bros. Discovery und Paramount Skydance . Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtete, erzielte Paramount eine Einigung mit Kalifornien und anderen Bundesstaaten, die gegen die geplante Übernahme von Warner durch Paramount geklagt hatten. Der Vergleich, der voraussichtlich noch an diesem Montag bekanntgegeben werden solle, ebne den Weg für eine der grössten Fusionen in der Geschichte Hollywoods, hiess es./edh/nas