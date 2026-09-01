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01.09.2026 17:03:36
Aktien New York: Ölpreisanstieg und Zinssorgen belasten Tech-Werte
NEW YORK (awp international) - Die anhaltenden Inflationssorgen haben am Dienstag am US-Aktienmarkt insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte unter Druck gesetzt. Hintergrund ist der weiter gestiegene Ölpreis. "Die in der letzten Woche aufgekommenen Hoffnungen auf eine baldige Öffnung der Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr haben einen herben Dämpfer erhalten", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank mit Blick auf jüngste Meldungen über Angriffe auf Rohöl-Tanker in der Region.
Im frühen Handel fiel der Auswahlindex für Tech-Werte Nasdaq 100 um 0,9 Prozent auf 29.184 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,4 Prozent auf 7.654 Punkte nach unten.
Der Dow Jones Industrial sank um 0,4 Prozent auf 53.002 Punkte. Der Leitindex hatte bereits zu Wochenbeginn Federn gelassen, während der Nasdaq 100 leicht im Plus geschlossen hatte.
Derweil rückt der zum Wochenschluss anstehende Arbeitsbericht bereits in den Blick der Anleger. Unerwartet starke Jobdaten für August könnten vom Markt als schlechte Nachricht interpretiert werden, da sie die Erwartungen einer Zinserhöhung verstärken könnten, schrieb Analyst Chris Larkin von der Handelsplattform E*Trade.
Unter den Einzelwerten stiegen die Aktien von Fervo Energy um fast ein Viertel. Das Wall Street Journal hatte von einer Stromliefer-Vereinbarung mit der Alphabet-Tochter Google berichtet.
Die US-Hinterlegungsscheine von Nio sanken um vier Prozent. Der chinesische Elektroauto-Hersteller hatte für August weitgehend unveränderte Fahrzeugauslieferungen gegenüber dem Vormonat vermeldet.
Die Anteilscheine von GoPro knüpfen an ihre Vortagesrally an und notierten erstmals seit Anfang Juni wieder über der Marke von 1 US-Dollar. Zuletzt stand ein Plus von gut 50 Prozent zu Buche. Der Hersteller von Actionkameras beschloss eine endgültige Fusionsvereinbarung mit dem nicht börsennotierten Optik- und Photonik-Unternehmen Starman Optical./la/he
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