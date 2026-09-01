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01.09.2026 16:39:36

Aktien New York: Ölpreisanstieg und Zinssorgen belasten Tech-Werte

NEW YORK (awp international) - Die anhaltenden Inflationssorgen haben am Dienstag am US-Aktienmarkt insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte unter Druck gesetzt. Hintergrund ist der weiter gestiegene Ölpreis. "Die in der letzten Woche aufgekommenen Hoffnungen auf eine baldige Öffnung der Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr haben einen herben Dämpfer erhalten", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank mit Blick auf jüngste Meldungen über Angriffe auf Rohöl-Tanker in der Region.

Im frühen Handel fiel der Auswahlindex für Tech-Werte Nasdaq 100 um 1,1 Prozent auf 29.133 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,4 Prozent auf 7.657 Punkte nach unten.

Der Dow Jones Industrial sank geringfügig auf 53.152 Punkte. Der Leitindex hatte bereits zu Wochenbeginn Federn gelassen, während der Nasdaq 100 leicht im Plus geschlossen hatte./la/he

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Long 13’414.45 13.87 SYBVIU
Long 12’839.01 8.93 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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