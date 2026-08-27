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27.08.2026 15:51:36
Aktien New York: Nvidia und andere Tech-Grössen geben Nasdaq Schwung
NEW YORK (awp international) - Ein starker Ausblick des Chipriesen Nvidia hat der US-Tech-Börse Nasdaq am Donnerstag Schwung gegeben. Mit den Softwareanbietern Salesforce und Crowdstrike sowie dem Cloud-Anbieter Okta lieferten weitere Tech-Unternehmen positive Nachrichten.
Im frühen Handel stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,05 Prozent auf 29.532 Punkte. Damit schaffte er es wieder zurück über seine 50-Tage-Linie, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,50 Prozent auf 7.714 Punkte hoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte indes nur ein Plus von 0,05 Prozent auf 53.492 Punkte./gl/he
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Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.