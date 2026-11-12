Aktien New York: Nvidia fällt weiter zurück nach Huangs Rücktritt - Dow robust

NEW YORK (awp international) - Der Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang hat die Aktien des Chip-Giganten und KI-Trendsetters am Donnerstag noch tiefer in die Knie gezwungen. Um bis zu 13 Prozent brachen die Papiere im frühen Handel ein, machten anschliessend aber wieder Boden gut. Zuletzt waren es noch minus 5,3 Prozent. Anleger schichteten Mittel in andere grosse Halbleiterwerte um.

Dank dieser Umschichtungen sowie Kursgewinnen von Indexschwergewichten wie Amazon und Microsoft konnte der technologielastige Nasdaq 100 anfängliche deutliche Verluste grossteils wieder aufholen. Rund zwei Stunden vor Handelsschluss lag der Index noch mit 0,3 Prozent im Minus bei 28.287 Zählern.

Der Leitindex Dow Jones Industrial trat mit 52.477 Punkten auf der Stelle. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,2 Prozent auf 7.606 Zähler nach.

Händler verwiesen mit Blick auf die insgesamt vorsichtige Haltung der Investoren auch auf Äusserungen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg, nachdem in den vergangenen Tagen die Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Krieges ein wenig zugenommen hatten. So schrieb Trump nun auf seiner Plattform "Truth Social", dass man keine Vereinbarung mit dem Iran brauche.

Der langjährige Nvidia -Chef Jensen Huang ist nach Affären zurückgetreten. Den Posten übernimmt kommissarisch Finanzchefin Colette Kress, wie der Chip-Konzern mitteilte. In der Zwischenzeit soll intern und extern nach einer dauerhaften Besetzung gesucht werden. Der 63-jährige Huang wurde zu einem Aushängeschild des KI-Booms und führte Nvidia zu Rekordzahlen.

Der Rücktritt Huangs könne auch weitreichende Folgen für die globale Lieferkette im Bereich der KI haben, sagte ein Börsianer. Nvidia-Aktien fielen am Donnerstag im Tief erstmals seit Mitte 2025 wieder unter die Marke von 150 US-Dollar. Vom Rekordhoch Anfang Oktober sind sie um fast ein Drittel eingebrochen.

Schon vor der Bekanntgabe des Rücktritts Huangs hatten Analysten ihre Haltung zur Aktie überdacht. Grosse Investmenthäuser wie Citigroup, JPMorgan und Bank of America senkten ihre Kursziele.

Aktien von Nvidia-Konkurrenten zeigten sich dagegen im Plus. So gewannen AMD 4,4 Prozent und Broadcom 5,3 Prozent. Anleger setzen damit angesichts der Entwicklungen bei Nvidia auf Marktanteilsgewinne dieser beiden grossen Chiphersteller./bek/he