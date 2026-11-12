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12.11.2026 16:15:36
Aktien New York: Nvidia bricht nach Huangs Rücktritt ein - Dow robust
NEW YORK (awp international) - Der Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang hat die Aktien des Chip-Giganten und KI-Trendsetters am Donnerstag noch tiefer in die Knie gezwungen. Um bis zu 13 Prozent sackten die Papiere ab, zuletzt waren es noch 8 Prozent. Die hohen Verluste zogen auch andere Papiere aus der KI-Branche mit nach unten. Zudem strichen Anleger hier auch Kursgewinne nach den teils prozentual zweistelligen Gewinnen am Vortag ein.
Der technologielastige Nasdaq 100 ging mit einem Abschlag von 1,5 Prozent in den Handel, grenzte die Verluste aber rasch ein und lag zuletzt noch mit 0,7 Prozent im Minus bei 28.178 Punkten. Nvidia belastete das Börsenbarometer, denn mit einem Indexgewicht von gut neun Prozent ist die Aktie der drittschwerste Titel hinter Apple und Microsoft , deren Kurse leicht zulegten.
Der Leitindex Dow Jones Industrial lag mit 52.440 Punkten moderat im Minus. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,5 Prozent auf 7.582 Punkte nach.
Händler verwiesen mit Blick auf die vorsichtige Haltung der Investoren auch auf Äusserungen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg, nachdem in den vergangenen Tagen die Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Krieges ein wenig zugenommen hatten. So schrieb Trump nun auf seiner Plattform "Truth Social", dass man keine Vereinbarung mit dem Iran brauche.
Nvidia -Chef Jensen Huang gibt nach seiner Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin seinen Posten auf. Das teilte der US-Konzern am Donnerstag mit. Der Rücktritt könne auch weitreichende Folgen für die globale Lieferkette im Bereich der KI haben, sagte ein Börsianer. Nvidia-Aktien fielen im Tief erstmals seit Mitte 2025 unter die Marke von 150 US-Dollar. Vom Rekordhoch Anfang Oktober sind sie um ein Drittel eingebrochen.
Schon vor der Bekanntgabe des Rücktritts Huangs hatten Analysten ihre Haltung zur Aktie überdacht. Grosse Investmenthäuser wie Citigroup, JPMorgan und Bank of America senkten ihre Kursziele.
Aktien von Nvidia-Konkurrenten dagegen zeigten sich im Plus. So gewannen etwa AMD 1,7 Prozent und Broadcom 4,7 Prozent. Anleger setzen damit angesichts der Entwicklungen bei Nvidia auf Marktanteilsgewinne der beiden Chiphersteller.
Eli Lilly gewannen 0,5 Prozent. Die chinesische Tochter gab bekannt, dass die Abnehmpille Foundayo von der chinesischen Zulassungsbehörde für Medizinprodukte (NMPA) laut einer Mitteilung per WeChat als neues Medikament zur Gewichtskontrolle genehmigt worden sei./bek/he
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