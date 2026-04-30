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30.04.2026 15:42:36
Aktien New York: Nasdaq dank Big Tech kurz auf Rekordhoch - Dow legt zu
NEW YORK (awp international) - Die grossen US-Aktienbarometer haben am Donnerstag zulegt. Der technologielastige Nasdaq 100 schwang sich zu einem Rekordhoch auf, angetrieben von satten Kursgewinnen der Tech-Giganten Amazon , Alphabet und Qualcomm . Nach dem Rekordhoch gab der Index die Gewinne aber rasch wieder ab, zuletzt trat der Nasdaq 100 mit 27.192 Zählern quasi auf der Stelle.
Mit dem seit Tagen schwächelnden Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,6 Prozent auf 49.142 Zähler nach oben. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 7.147 Punkte./bek/he
3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412
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|Dow Jones
|49’181.89
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|S&P 500
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|NASDAQ 100
|27’132.76
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