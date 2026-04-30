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30.04.2026 15:42:36

Aktien New York: Nasdaq dank Big Tech kurz auf Rekordhoch - Dow legt zu

NEW YORK (awp international) - Die grossen US-Aktienbarometer haben am Donnerstag zulegt. Der technologielastige Nasdaq 100 schwang sich zu einem Rekordhoch auf, angetrieben von satten Kursgewinnen der Tech-Giganten Amazon , Alphabet und Qualcomm . Nach dem Rekordhoch gab der Index die Gewinne aber rasch wieder ab, zuletzt trat der Nasdaq 100 mit 27.192 Zählern quasi auf der Stelle.

Mit dem seit Tagen schwächelnden Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,6 Prozent auf 49.142 Zähler nach oben. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 7.147 Punkte./bek/he

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3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’585.46 19.90 S0VBMU
Short 13’909.88 13.57 SO2BTU
Short 14’406.00 8.93 SWOBGU
SMI-Kurs: 13’078.70 30.04.2026 15:26:47
Long 12’511.60 19.16 SJCBCU
Long 12’242.55 13.86 S6IBVU
Long 11’749.41 8.93 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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