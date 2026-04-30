Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’136 0.8%  SPI 18’551 0.9%  Dow 49’648 1.6%  DAX 24’292 1.4%  Euro 0.9172 -0.7%  EStoxx50 5’882 1.1%  Gold 4’623 1.7%  Bitcoin 59’666 -0.5%  Dollar 0.7822 -1.1%  Öl 113.8 -6.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998NVIDIA994529Partners Group2460882Swiss Re12688156Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Apple-Aktie vor Zahlen: Analyst setzt auf "taktische Long-Position"
Aktie im Fokus: Steuervorteil bei Tesla - Profit Shifting bringt 400 Millionen Dollar Vorteil
So viel wäre eine Investition in USD Coin von vor 1 Jahr heute wert
So viel Verlust hätte eine Solana-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
eToro entdecken

S&P 500 998434 / US78378X1072

7’199.95
Pkt
64.00
Pkt
0.90 %
20:24:56
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

30.04.2026 19:57:36

Aktien New York: Nasdaq auf Rekordhoch - Caterpillar treibt Dow an

NEW YORK (awp international) - Die grossen US-Aktienbarometer haben am Donnerstag zulegt. Der technologielastige Nasdaq 100 schwang sich zu einem Rekordhoch auf, angetrieben von kräftigen Kursgewinnen der Tech-Giganten Alphabet und Qualcomm . Zuletzt legte der Index um 0,7 Prozent auf 27.375 Punkte zu. Ein schwächeres Wachstum der US-Wirtschaft im ersten Quartal als erwartet bremste die Kurse nicht.

Mit dem seit Tagen schwächelnden Leitindex Dow Jones Industrial ging es mit 1,5 Prozent auf 49.600 Zähler noch weiter nach oben. Hier gab der starke Kursanstieg des Schwergewichts Caterpillar Rückenwind. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,8 Prozent auf 7.190 Punkte.

Der Baumaschinenhersteller übertraf dank einer hohen Nachfrage wegen des steigenden Energiebedarfs von Rechenzentren die Gewinnerwartungen. Das liess die Aktien an der Spitze des Dow um fast elf Prozent auf ein Rekordhoch schnellen.

Für die A-Aktien von Alphabet ging es um fast zehn Prozent auf ein Rekordhoch. Der Google -Mutterkonzern wuchs zu Jahresbeginn dank des anhaltenden KI-Booms und hoher Werbeeinnahmen deutlich stärker als erwartet.

Der Onlinehandels- und Tech-Riese Amazon verzeichnete dank KI ein überraschend starkes Wachstum seiner Cloud-Sparte AWS. In den ersten Handelsminuten erklommen die Papiere ebenfalls ein Rekordhoch, dann nahmen Anleger Kursgewinne mit. Die Aktien sanken um gut ein Prozent.

Die Titel des Chipherstellers Qualcomm sprangen dank guter Geschäfte mit Daten- und Rechenzentren um 15 Prozent nach oben und erreichten den höchsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres.

Dagegen mussten die Anleger von Meta einen Kursrutsch von fast neun Prozent verkraften. Der Facebook-Konzern schraubt nach nur drei Monaten die Ausgaben für KI-Infrastruktur noch einmal hoch, was am Markt nicht gut ankam. Hohe Investitionen und die nur erwartungsgemässen Ziele für das laufende Quartal hätten die zuletzt positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den Hintergrund gedrängt, kommentierte UBS-Analyst Stephen Ju.

Für die Anteile von Microsoft ging es trotz eines weiter kräftigen Wachstums um mehr als fünf Prozent nach unten. Analyst Raimo Lenschow von der Barclays Bank attestierte der Cloud-Sparte Azure nur eine moderate Wachstumsbeschleunigung im vergangenen Quartal.

Auch ausserhalb der Technologiebranche sorgte die Berichtssaison für Licht und Schatten. Der Pharmakonzern Merck & Co steigerte dank neuer Medikamente den Quartalsumsatz und übertraf die Erwartungen. Die Aktien gaben dennoch etwas nach. Beim Konkurrent Eli Lilly sorgten ein besser als erwartet ausgefallener Jahresauftakt und der angehobene Umsatzausblick für eine Kurs-Rally von fast elf Prozent.

Dagegen verloren Ford -Aktien 2,6 Prozent. Der Autobauer konnte weder mit einem überraschend hohen Quartalsgewinn noch mit frühen Gesprächen mit der US-Regierung über Militäraufträge punkten.

Die Anteilscheine des Autovermieters Hertz sprangen um 15 Prozent nach oben. Das Unternehmen kooperiert zukünftig über seine Tochter Oro Mobility mit dem Fahrdienstvermittler Uber ./bek/he

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Inside Trading & Investment

17:18 Die Magnificent 7 als Technologiezentrum der Märkte
13:00 Julius Bär: 12.24% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Lonza Group AG, Swissquote Group Holding SA, Flughafen Zurich AG
11:55 UBS Logo UBS KeyInvest: Weltraumwirtschaft – Startschuss für das Mega-IPO/Alcon – Interessante Neuemission
09:23 Stimmung droht zu kippen
09:09 Marktüberblick: Ölpreise weiter im Rallymodus
29.04.26 3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
28.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Partners Group, Swiss Life
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’618.27 19.75 SWKB8U
Short 13’909.88 13.57 SO2BTU
Short 14’406.00 8.93 SEFB2U
SMI-Kurs: 13’136.27 30.04.2026 17:31:54
Long 12’543.68 19.45 SJQBZU
Long 12’274.66 13.94 SQNBFU
Long 11’749.41 8.96 SIXBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie weit im Plus: Milliardengewinn - Fortsetzung von Aktienrückkäufen - CS-Integration auf gutem Weg
Kone-Aktie fällt: Übernahme von TK Elevator in Milliardendeal - thyssenkrupp-Aktie weit im Plus
Amazon Aktie News: Amazon präsentiert sich am Mittwochabend fester
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Lufthansa-Aktie fester: Deutsche Lufthansa erhält erneut "BBB-"-Rating von Scope
Aktien von Rheinmetall & RENK: Warum JPMorgan jetzt auf Einstiegschancen setzt
adidas-Aktie mit Kurssprung: Umsatz klettert - Starke Nachfrage in eigenen Verkaufskanälen
Ausblick: PUMA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Deutsche Bank-Aktie trotzdem tiefer: Gewinnsprung im ersten Quartal
Santhera-Aktie rutscht ab: Ex-Idorsia-Chefin Srishti Gupta als Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen

Top-Rankings

April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im April 2026
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer im April 2026
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 7’201.13 0.91%