Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’800 -0.1%  SPI 19’020 -0.1%  Dow 49’338 -0.7%  DAX 25’044 -0.9%  Euro 0.9123 0.1%  EStoxx50 6’060 -0.7%  Gold 4’982 0.1%  Bitcoin 51’924 1.1%  Dollar 0.7749 0.3%  Öl 71.8 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850ABB1222171Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum hohe KI-Investitionen nicht automatisch Rückenwind bringen
Wäre eine USD Coin-Anlage von vor 1 Jahr lukrativ gewesen?
Solana: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient
Tesla-Aktie vor Weichenstellung: Optimus als künftiger Umsatztreiber?
Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Suche...

S&P 500 998434 / US78378X1072

6’852.38
Pkt
-28.93
Pkt
-0.42 %
20:02:33
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

19.02.2026 19:51:36

Aktien New York: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen

NEW YORK (awp international) - Das wahrscheinlicher werdende Szenario eines Angriffs der Vereinigten Staaten auf den Iran hat am Donnerstag für Kursverluste an den US-Börsen gesorgt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab zuletzt um 0,8 Prozent auf 49.285 Punkte nach. Damit ist die kleine Erholung vom Vortag wieder Makulatur. Der marktbreite S&P 500 lag mit 0,5 Prozent im Minus bei 6.846 Zählern.

US-Präsident Donald Trump hat den Iran vor erheblichen Konsequenzen gewarnt, sollte Teheran sich in den Atomverhandlungen mit den USA nicht auf einen Deal einlassen. Sollte es nicht zu einer Vereinbarung kommen, werde es "einen sehr anderen Weg" geben", warnte Trump bei der ersten Sitzung seines Friedensrats. In welche Richtung es gehen wird, werde die Welt "wahrscheinlich in den nächsten zehn Tagen herausfinden".

Das Szenario einer kriegerischen Auseinandersetzung drückte auch an der technologielastigen Börse Nasdaq etwas auf die Stimmung. Der Nasdaq 100 verlor 0,7 Prozent auf 24.716 Punkte. Der Index war am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit fast drei Monaten gerutscht.

Auf Unternehmensseite waren die Blicke auf Walmart gerichtet. Nach anfänglichen Kursgewinne drehte die Aktie ins Minus. Das Unternehmen stapelt für 2026 wegen einer unsicheren Konjunktur tiefer als erwartet. Analyst Corey Tarlowe von der Bank Jefferies attestierte dem Einzelhändler aber ein starkes Schlussquartal 2025.

Gute Nachrichten gab es vom Online-Marktplatz Ebay , dessen Kurs nach einem starken vierten Quartal um gut 4 Prozent anzog. Die US-Bank Goldman Sachs strich ihre Verkaufsempfehlung. "Solche Wachstumsraten haben wir bei Ebay seit Jahren nicht mehr gesehen", schrieb Ross Sandler von der Barclays Bank.

Bekannt wurde ausserdem, dass Ebay für 1,2 Milliarden US-Dollar den Gebrauchtkleidungs-Marktplatz Depop vom Konkurrenten Etsy übernimmt. Dessen Titel sprangen daraufhin um 11 Prozent hoch. Laut dem Analysten John Colantuoni von Jefferies bringt sich Etsy damit in Position für eine Rückkehr zu profitablem Wachstum.

Gute Nachrichten gab es auch vom Landmaschinenbauer Deere & Co , der seine Anleger mit einer angehobenen Gewinnprognose und einer Kurs-Rally von 13 Prozent auf ein Rekordhoch erfreute. Doordash löste einen Kursanstieg von 3 Prozent aus, indem der Lieferdienst mit einem überraschend hohen Auftragswachstum plant.

Sehr viel schlechter sah es dagegen bei Unternehmen aus, die mit Autos und Mobilität zu tun haben. Die Titel des Autovermieters Avis Budget brachen wegen eines enttäuschenden vierten Quartals um fast ein Viertel ein. Beim Gebrauchtwagenhändler Carvana sackte der Kurs um 12 Prozent ein, hier zehrten höhere Kosten am Gewinn./bek/he

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

16:00 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
13:42 Julius Bär: 17.09% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Holcim Ltd, Swiss Re AG, UBS Group AG, VAT Group AG
11:47 Auf der Suche nach sicheren Häfen
09:58 Marktüberblick: Kurssprung bei Dürr
09:05 SMI bleibt im Rally-Modus
08:59 UBS Logo UBS KeyInvest: Software – KI-Sorge und Comeback-Hoffnung/Kreditkartenanbieter – Robuste Konsumlaune
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 13’799.59 19.02.2026 17:30:32
Long 12’042.60 13.81 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
SAP-Aktie schwächelt: Dividende soll erhöht werden
Erste Schätzungen: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Airbus-Aktie dennoch im Minus: Umsatz und Ergebnis ziehen an - Dividende steigt
Nestlé-Aktie steigt: Wachstum zieht an - Corporate Governance gestärkt
Paukenschlag aus Washington: Bayer-Aktie profitiert von historischem US-Dekret
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Gelingt dem KI-Giganten die nächste Überraschung?
Amrize-Aktie zieht an: Zahlen, Sonderdividende und Aktienrückkaufprogramm geben Rückenwind
Rheinmetall-Aktie fester: Gemeinschaftsunternehmen Nitrochemie investiert Millionen in Standort Wimmis
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Top-Rankings

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Berkshire Hathaway im Wandel: Während Greg Abel als neuer CEO übernimmt, gibt das aktuelle Portf ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’854.66 -0.39%

finanzen.net News

Datum Titel
19:55 Aktien New York: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen
19:43 ROUNDUP 2/CDU-Parteitag: Rückenwind oder Dämpfer für Kanzler Merz
19:42 Linnemann hält an Abgrenzung zu Linkspartei fest
19:18 Linnemann: CDU wohl für Altersbeschränkung bei Social Media
19:14 ROUNDUP 2: Trump verkündet Milliardenhilfen und Soldaten für Gaza
19:05 Sammelklage gegen Telekommunikationsanbieter 1N Telecom
18:42 ROUNDUP 2: Lidl verliert vor Gericht wegen irreführender Werbung
18:41 Linnemann: Werden Merz Rücken stärken in schwierigen Zeiten
18:40 ROUNDUP: Trump verkündet Milliardenhilfen und Soldaten für Gaza
18:34 ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Walmart auf 150 Dollar - 'Kaufen'