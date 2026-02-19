Aktien New York: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen

NEW YORK (awp international) - Das wahrscheinlicher werdende Szenario eines Angriffs der Vereinigten Staaten auf den Iran hat am Donnerstag für Kursverluste an den US-Börsen gesorgt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab zuletzt um 0,8 Prozent auf 49.285 Punkte nach. Damit ist die kleine Erholung vom Vortag wieder Makulatur. Der marktbreite S&P 500 lag mit 0,5 Prozent im Minus bei 6.846 Zählern.

US-Präsident Donald Trump hat den Iran vor erheblichen Konsequenzen gewarnt, sollte Teheran sich in den Atomverhandlungen mit den USA nicht auf einen Deal einlassen. Sollte es nicht zu einer Vereinbarung kommen, werde es "einen sehr anderen Weg" geben", warnte Trump bei der ersten Sitzung seines Friedensrats. In welche Richtung es gehen wird, werde die Welt "wahrscheinlich in den nächsten zehn Tagen herausfinden".

Das Szenario einer kriegerischen Auseinandersetzung drückte auch an der technologielastigen Börse Nasdaq etwas auf die Stimmung. Der Nasdaq 100 verlor 0,7 Prozent auf 24.716 Punkte. Der Index war am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit fast drei Monaten gerutscht.

Auf Unternehmensseite waren die Blicke auf Walmart gerichtet. Nach anfänglichen Kursgewinne drehte die Aktie ins Minus. Das Unternehmen stapelt für 2026 wegen einer unsicheren Konjunktur tiefer als erwartet. Analyst Corey Tarlowe von der Bank Jefferies attestierte dem Einzelhändler aber ein starkes Schlussquartal 2025.

Gute Nachrichten gab es vom Online-Marktplatz Ebay , dessen Kurs nach einem starken vierten Quartal um gut 4 Prozent anzog. Die US-Bank Goldman Sachs strich ihre Verkaufsempfehlung. "Solche Wachstumsraten haben wir bei Ebay seit Jahren nicht mehr gesehen", schrieb Ross Sandler von der Barclays Bank.

Bekannt wurde ausserdem, dass Ebay für 1,2 Milliarden US-Dollar den Gebrauchtkleidungs-Marktplatz Depop vom Konkurrenten Etsy übernimmt. Dessen Titel sprangen daraufhin um 11 Prozent hoch. Laut dem Analysten John Colantuoni von Jefferies bringt sich Etsy damit in Position für eine Rückkehr zu profitablem Wachstum.

Gute Nachrichten gab es auch vom Landmaschinenbauer Deere & Co , der seine Anleger mit einer angehobenen Gewinnprognose und einer Kurs-Rally von 13 Prozent auf ein Rekordhoch erfreute. Doordash löste einen Kursanstieg von 3 Prozent aus, indem der Lieferdienst mit einem überraschend hohen Auftragswachstum plant.

Sehr viel schlechter sah es dagegen bei Unternehmen aus, die mit Autos und Mobilität zu tun haben. Die Titel des Autovermieters Avis Budget brachen wegen eines enttäuschenden vierten Quartals um fast ein Viertel ein. Beim Gebrauchtwagenhändler Carvana sackte der Kurs um 12 Prozent ein, hier zehrten höhere Kosten am Gewinn./bek/he