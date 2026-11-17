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17.11.2026 16:00:36
Aktien New York: Moderate Verluste vor Nvidia-Zahlen
NEW YORK (awp international) - Vor den nach Börsenschluss erwarteten Nvidia -Geschäftszahlen haben die US-Aktienmärkte am Dienstag erst einmal weiter nachgegeben. Anders als zuletzt hielten sich die Verluste aber in Grenzen.
Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,36 Prozent auf 51.422 Punkte. Er hatte sich zuletzt besser als die anderen Indizes gehalten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,10 Prozent auf 7.409 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,17 Prozent auf 27.151, womit er sich nicht von seiner jüngsten Talfahrt erholen konnte.
Den Quartalsbericht des KI-Chipgiganten Nvidia dürften die Anleger nach dem Rücktritt des Mitgründers und langjährigen Chefs Jensen Huang sehr genau in Augenschein nehmen, schrieb Martktanalystin Ipek Ozkardeskaya von der Schweizer Onlinebank Swissquote. Auf dem Prüfstand stünden neben Wachstum und Margen auch die Kundenverpflichtungen sowie Nvidias Engagement in China und die Auswirkungen strengerer Exportkontrollen. Nachdem Huang über mehrere Affären gestolpert war - insbesondere die mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin -, hatte Nvidia einen neuen Vorstandsausschuss zur Überwachung der nationalen Sicherheit und der Exportkontrollen angekündigt.
Investmentstratege Neil Wilson vom Onlinebroker Saxo UK geht von einem starken Quartalsbericht aus. Dies werde den Markt jedoch nicht unbedingt stützen. Jefferies-Analyst Mohit Kumar befürchtet nicht, dass das Thema Künstliche Intelligenz an Schwung verliert. "Insgesamt sehen wir den jüngsten Ausverkauf als Kaufgelegenheit für eine Reihe von Titeln, deren Bewertungen mittlerweile attraktiv erscheinen."/gl/he
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