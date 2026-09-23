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23.09.2026 16:09:36
Aktien New York: Moderate Verluste - Ölpreise unterbrechen Talfahrt
NEW YORK (awp international) - Die US-Aktienmärkte sind am Mittwoch im Zuge wieder steigender Ölpreise etwas eingeknickt. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 51.718 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,4 Prozent auf 7.736 Zähler ein. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,6 Prozent auf 30.536 Punkte abwärts, nachdem er tags zuvor seine jüngste Erholungsrally mit einem Rekordhoch gekrönt hatte.
Der zuletzt rückläufige Ölpreis fällt als Stütze zunächst weg, denn die Preise für die Ölsorten Brent und WTI legten nach zuletzt mehreren schwächeren Tagen wieder etwas zu. Anleger warten zunächst ab, was in New York rund um die UN-Vollversammlung passiert. Zuletzt waren Hoffnungen aufgekommen, dass sich die USA und der Iran einer Beendigung ihres Konflikts annähern. Anleger warten aber weiter auf konkretere Ergebnisse. Ein iranischer Parlamentsabgeordneter hält ein direktes Treffen des US-Präsidenten Donald Trump und des iranischen Amtskollegen Massud Peseschkian für wahrscheinlich./edh/nas
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.