Aktien New York: Moderate Gewinne nach Vortagesgewinnen

NEW YORK (awp international) - Die US-Börsen haben sich nach ihren Vortagesverlusten stabilisiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag um 0,16 Prozent auf 39 127,22 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,44 Prozent auf 5290,84 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es im 0,57 Prozent auf 18 730,16 Punkte nach oben.

Generell bleibt die Stimmung an den Börsen positiv. Die wichtigsten Indizes notieren weiter in der Nähe ihrer Höchststände. Die Anleger hoffen derzeit, dass die weltweit grössten Notenbanken noch in diesem Jahr die Leitzinsen senken und so die Wirtschaft beflügeln. Wann genau aber zum Beispiel die Fed ihre Geldpolitik lockert, ist unklar./la/he