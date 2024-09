Aktien New York: Moderate Gewinne nach Kursrutsch

(Meldung um Einzelwerte ergänzt)

NEW YORK (awp international) - Nach dem düsteren September-Auftakt haben die US-Börsen am Mittwoch einen Stabilisierungsversuch unternommen. Die wichtigsten Indizes legten etwas zu.

Am Dienstag war es nach dem langen Wochenende und aus Sorge vor einer Abkühlung des Hypes rund um Künstliche Intelligenz (KI) zu einem Kursrutsch im Technologiesektor gekommen. Nun stieg der Tech-Index Nasdaq 100 um 0,27 Prozent auf 19.010,54 Punkte. Am Vortag war das Börsenbarometer um mehr als 3 Prozent eingebrochen.

Der marktbreite S&P 500 legte am Mittwoch um 0,26 Prozent auf 5.543,20 Punkte zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,40 Prozent auf 41.099,36 Punkte.

Neben der angeschlagenen Stimmung im Technologiesektor hatte am Dienstag der viel beachtete ISM-Einkaufsmanagerindex für den Industriesektor die Anleger wieder sensibler für eine drohende Konjunkturabschwächung in der grössten Volkswirtschaft der Welt gemacht. Weitere Signale dürfte am Donnerstag der entsprechende Index für den Dienstleistungssektor liefern, bevor am Freitag der Arbeitsmarktbericht erwartet wird.

Analyst Frank Wohlgemuth von der National-Bank verwies darauf, dass der September als eher schwieriger Börsenmonat bekannt sei. Hinzu komme als Faktor die hohe Gewichtung des Tech-Sektors, die eine Schattenseite habe, da das Gesamtbild an den Aktienmärkten mittlerweile stark von wenigen Werten abhängig gemacht werde. Dazu zählt vor allem der Chipkonzern Nvidia , dessen Aktien am Vorabend in New York mit einem Kursrutsch um fast zehn Prozent 280 Milliarden Dollar an Börsenwert vernichtet hatten.

Die Nvidia-Papiere, die als Sinnbild für den KI-Hype gelten, legten nun nach anfänglich leichten Verlusten um fast ein Prozent zu. Anleger machen sich hier neuerdings auch Sorgen bezüglich des regulatorischen Gegenwindes, denn Kreisen zufolge rückt der Konzern ins Visier der Behörden. Das US-Justizministerium habe bei Nvidia und anderen Unternehmen Informationen mit rechtlich verbindlichen Anfragen eingefordert, berichtete der Finanzdienst Bloomberg.

Unter den weiteren Einzelwerten sackten die Anteilsscheine von Dollar Tree am Nasdaq-100-Ende um mehr als 19 Prozent ab, nachdem sie zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit März 2020 gefallen waren. Der Discounter senkte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr. Zudem waren der Umsatz auf vergleichbarer Basis und der bereinigte Gewinn je Aktie für das zweite Quartal hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben.

Laut Analyst Scot Ciccarelli von Truist Securities steht die Discounter-Branche durch die maue Nachfrage der Kundschaft mit niedrigem Einkommen und den zunehmenden Verlust von Marktanteilen an Konkurrenten wie Walmart "extrem unter Druck". Die Aktien der Dollar-Tree-Wettbewerber Dollar General und Five Below fielen um jeweils gut zwei Prozent.

Die Papiere von Zscaler sackten um mehr als 16 Prozent ab. Das auf Sicherheitssoftware spezialisierte Unternehmen gab eine Jahresprognose ab, die sowohl beim bereinigten Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen verfehlte.