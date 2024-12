Aktien New York: Kursverluste zum Beginn einer verkürzten Handelswoche

NEW YORK (awp international) - Die US-Börsen sind mit niedrigen Umsätzen und deutlichen Einbussen in den vorletzten Handelstag des Jahres 2024 gestartet. Damit knüpften sie an ihre Verluste vom Freitag an. Frische Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Notierungen. So ist der Chicago-Einkaufsmanagerindex für Dezember schlechter als erwartet ausgefallen. Dagegen ist die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe im November unerwartet deutlich gestiegen. Unternehmensnachrichten sind an diesem Montag rar.

Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 1,46 Prozent im Minus bei 43.363,75 Punkten. Trotz der jüngsten Verlustserie nach dem Rekordhoch des US-Leitindex Anfang Dezember können sich die Anleger insgesamt über ein gutes Börsenjahr 2024 mit einem Dow-Plus von rund 12 Prozent freuen.

Der S&P 500 fiel am Montag um 1,50 Prozent auf 5.881,05 Zähler. Im bisherigen Jahresverlauf verbuchte der den breiten Markt abbildende Index aber einen Gewinn von mehr als 23 Prozent. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Montag um 1,74 Prozent auf 21.100,05 Punkte nach unten. Sein bisheriger Jahresgewinn summiert sich auf mehr als 25 Prozent./edh/he