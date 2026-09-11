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11.09.2026 16:06:36
Aktien New York: Kursgewinne nach US-Inflationsdaten - Ölpreis erleichtert
NEW YORK (awp international) - Die US-Aktienmärkte sind am Freitag nach den US-Inflationszahlen mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Die Inflation in den USA hat sich im August wie erwartet auf hohem Niveau nicht verändert und stand so einer Erholung nicht im Wege. Begründet wurde diese aber eher mit dem Einfluss der nachgebenden Ölpreise, auch wenn die Lage im Nahost-Konflikt von Unsicherheit geprägt blieb.
Nach zuletzt vier Verlusttagen stieg der mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial um 1,1 Prozent auf 52.634 Punkte. Dem marktbreiten S&P 500 gelang ein ähnlich hoher Anstieg auf 7.671 Zähler. Gestützt auf wieder anziehende Chipwerte erholte sich auch der technologielastige Nasdaq 100 um gut ein Prozent auf 29.410 Punkte. Unter den "Magnificent 7" notierten alle Tech-Schwergewichte im Plus.
Die Inflation in den USA hat sich im August auf hohem Niveau nicht verändert und damit die Erwartungen erfüllt. Im Jahresvergleich sind die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent gestiegen. Da dies ein nach wie vor zu hoher Wert für die US-Notenbank Fed ist, sehen viele Fachleute in ersten Kommentaren die Erwartung untermauert, dass die Währungshüter in der kommenden Woche ihren Leitzins anheben werden./tih/nas
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