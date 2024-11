Aktien New York: Kursen geht etwas die Luft aus - Dow steigt

NEW YORK (awp international) - Nach weiteren an der Wall Street und an der Nasdaq-Börse zur Eröffnung hat die Rally am Montag im weiteren Verlauf etwas an Schwung verloren. Für den Leitindex Dow Jones Industrial stand zuletzt zwar noch ein Plus von 0,7 Prozent auf 44.312 Punkte zu Buche. Andere grosse Börsenbarometer gaben die Gewinne aber wieder ab. Die Trump-Rally könnte sich zum Wochenauftakt also etwas abschwächen.

Im frühen Handel hatten nicht nur der Dow, sondern auch der breiter gefasste S&P 500 und der von Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 Höchstmarken erklommen. Zuletzt aber trat der S&P 500 mit 5.999 Punkten auf der Stelle, während der Nasdaq 100 um 0,2 Prozent auf 21.071 Zähler nachgab.

Aktien im Zusammenhang mit Kryptowährungen setzten ihren jüngsten Höhenflug fort. Auch sie profitieren vom US-Wahlausgang, da sich Trump im Wahlkampf als Krypto-Fan dargestellt hatte. Am Montag hatte die bekannteste Kryptowährung, der Bitcoin, erstmals die Marke von 86.000 US-Dollar überschritten. Entsprechend sprangen die Aktien von Coinbase um 23 Prozent und jene von Mara Holdings sogar um 30 Prozent nach oben.

Unter den Einzelwerten standen unverändert die Tesla-Aktien im Anlegerfokus. Sie gewannen 8 Prozent und erreichten den höchsten Stand seit April 2022. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen hatte jüngst bei der Marktkapitalisierung wieder die Marke von einer Billion Dollar übersprungen. Der Wahlsieg Trumps verleiht dem Kurs anhaltend Rückenwind, da Tesla-Gründer und -Chef Elon Musk im Wahlkampf eng an Trumps Seite stand und als Anwärter auf einen Posten in der neuen US-Regierung gilt.

Die Papiere von Cigna legten um fast 8 Prozent zu. Der Krankenversicherer bestätigte, keinen Zusammenschluss mit dem Wettbewerber Humana anzustreben. Dessen Anteilscheine gaben daraufhin um 2 Prozent nach.

Einem positiven Votum der Investmentbank Jefferies verdankten die Papiere von Salesforce ein Rekordhoch. Mit plus 5,4 Prozent auf fast 340 US-Dollar lagen sie an der Spitze des Dow. Hier macht Analyst Brent Thill von Jefferies mit 400 Dollar Kursziel weiteres Aufwärtspotenzial aus./bek/he