Aktien New York: Kurse legen deutlich zu mit weiter sinkenden Ölpreisen

NEW YORK (awp international) - Die New Yorker Börsen haben sich am Donnerstag freundlich präsentiert. Als Kurstreiber nach dem mässigen Vortag erwies sich der anhaltende Rückgang der zuvor stark gestiegenen Ölpreise.

Der Leitindex Dow Jones Industrial , der nach der gestrigen US-Zinserhöhung noch deutlich verloren hatte, erholte sich zuletzt um 0,67 Prozent auf 51.808 Punkte. Für den zur Wochenmitte ebenfalls schwächelnden, marktbreiten S&P 500 ging es um 1,11 Prozent auf 7.636 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann sogar 1,67 Prozent auf 29.429 Punkte - er hatte nach dem Zinsentscheid ein minimales Plus ins Ziel gerettet.

Die Anleger mussten erst einmal sacken lassen, dass die US-Notenbank Fed ihre erste Zinserhöhung seit drei Jahren vorgenommen hat - auch wenn diese keine Überraschung war. In der Nachbetrachtung kam die Entschlossenheit des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, die Inflation zu bekämpfen, aber gut an. Anleger zeigten sich beruhigt davon, dass die Währungshüter weiter unabhängig von der Politik bleiben. "Die Fed verteidigt ihre Glaubwürdigkeit", kommentierte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust.

Bob Edwards von Edwards Asset Management nannte die zunächst negative Kursreaktion auf die Zinserhöhung eine Überreaktion. Diese habe für eine Kaufgelegenheit gesorgt.

Ausserdem halfen die weiter nachgebenden Ölpreise, die schon am Mittwoch bis zum Zinsentscheid die Kurse gestützt hatten. Die Anleger setzen nach wie vor darauf, dass eine wichtige Ölpipeline in Saudi-Arabien zeitnah wieder in Betrieb genommen werden könnte. "Ich würde noch nicht von Entwarnung sprechen", sagte allerdings Anlagestratege Haris Khurshid vom Hedgefonds Karobaar Capital. Der Markt würde damit zwar etwas Kapazität zurückgewinnen. Es gebe aber kaum Puffer für unvorhergesehene Ausfälle.

Experten gehen davon aus, dass nach der US-Zinserhöhung die Gewinnerwartungen an die Unternehmen wieder zum wichtigsten Kurstreiber werden. Die Strategen der Schweizer Grossbank UBS glauben nicht, dass die Märkte von der US-Notenbank "aus der Bahn geworfen werden". Mindestens eine weitere Zinserhöhung gelte zwar als wahrscheinlich, doch es sei schon viel eingepreist. Wirtschaftliche Stärke und gute Unternehmensgewinne machten steigende Zinsen leichter verkraftbar.

Gefragt blieben am Donnerstag die Aktien der Halbleiterunternehmen als Profiteure des Trendthemas Künstliche Intelligenz (KI). Intel , Arm und AMD belegten mit Kursgewinnen von bis zu 9,9 Prozent vordere Plätze im Nasdaq 100. Die Titel von On Semiconductor berappelten sich mit der freundlichen Branche um 2,7 Prozent. Sie hatten am Mittwoch darunter gelitten, dass das Unternehmen die Anleger auf einem Investorentag nicht mit seiner langfristigen Wachstumsstrategie überzeugen konnte. Beim Branchenriesen Nvidia stand zuletzt ein Kursplus von 2,5 Prozent zu Buche.

Bei Generac konnten sich die Anleger über einen Kurssprung von knapp 21 Prozent freuen, nachdem die Aktien zuletzt auf ein Tief seit Februar abgerutscht waren. Der Energietechnologie-Spezialist liefert dem Onlinehandels- und Technologieriesen Amazon Generatoren für dessen Rechenzentren im Wert von 8 Milliarden US-Dollar. Vorgesehen ist auch eine Option auf eine Beteiligung von Amazon an Generac. Die Amazon-Titel stiegen um 2,1 Prozent./gl/nas