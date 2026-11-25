Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|
25.11.2026 16:15:37
Aktien New York: Kräftige Verluste vor dem Feiertag - KI-Werte fallen wieder
NEW YORK (awp international) - Der technologielastige Nasdaq-100-Index hat seine Talfahrt am Mittwoch fortgesetzt. Die starken Erholungsgewinne nach dem Kurssturz am vergangenen Freitag wurden inzwischen nahezu vollständig abgegeben. Auch an der von Standardwerten dominierten Wall Street ging es wieder abwärts.
Angesichts der vielen offenen Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit des sogenannten KI-Trades wendeten sich viele Investoren lieber den als "sicherer Hafen" geltenden Staatsanleihen zu, schrieb etwa Anlagespezialist Neil Fisher vom britischen Vermögensverwalter und Finanzberater St. James's Place. Dazu passt auch die Stärke des US-Dollar, der weltweiten Leitwährung, im Vergleich zum Euro und anderen Währungen. Durchwachsen ausgefallene Konjunkturdaten sorgten ebenfalls für Unsicherheit.
Vor dem Thanksgiving-Feiertag am morgigen Donnerstag und dem verkürzten Handelstag am Freitag sackte der Auswahlindex Nasdaq 100 um 3,1 Prozent ab auf 25.405 Punkte. Zeitweise war er sogar - wie am vergangenen Freitag - wieder unter 25.000 Punkte gefallen. Allerdings hielt er sich nun über dem Freitagstief, was zumindest ein wenig Hoffnung machen könnte.
Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab um 1,3 Prozent auf 49.390 Punkte nach. Der breite S&P 500 verlor zugleich 2,1 Prozent auf 7.052 Zähler./ck/mis
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|50’182.95
|0.33%
|NASDAQ Comp.
|23’585.80
|-0.62%
|S&P 500
|7’182.78
|-0.25%
|NASDAQ 100
|26’046.90
|-0.64%
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen gehen uneinheitlich in die Feiertagspause -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen schlossen vor der Thanksgiving-Pause deutlich oberhalb ihrer Tagestiefs. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.