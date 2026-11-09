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09.11.2026 20:00:36

Aktien New York: Kräftige Erholung - Nvidia-Aktien knicken ein

NEW YORK (awp international) - An den US-Börsen hat es zum Wochenauftakt deutliche Kursgewinne gegeben. Die Aktien legten am Montag auf breiter Front zu, angetrieben auch vom Ölpreisrückgang, nachdem US-Präsident Donald Trump neue grossangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI rutschte zeitweise auf das niedrigste Niveau seit Anfang September. Gesucht waren zuvorderst Aktien aus der Halbleiterbranche.

Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 2,2 Prozent auf 52.407 Punkte und machte einen Teil der jüngsten herben Verluste wett.

Die Papiere von Nvidia litten unter der Sorge vor einer Führungskrise beim Chip-Giganten. Um gut fünf Prozent ging es für die Aktien abwärts. Konzernchef Jensen Huang steht wegen einer Affäre mit einer Frau unter Druck, bei der es sich laut Medienberichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll. China wies die Vorwürfe zurück.

Die Experten von Index-Radar sehen in einem möglichen Rücktritt Jensen Huangs ein erhebliches Risiko. Huang habe Nvidia geprägt wie kaum ein anderer Vorstandschef sein Unternehmen. Er gelte als eine der Schlüsselfiguren des KI-Booms.

Der technologielastige Nasdaq 100 stieg unbeirrt von dieser Affäre um 3,3 Prozent auf 27.871 Zähler und setzte damit die Erholung vom Freitag fort. Der marktbreite S&P 500 rückte um 2,4 Prozent vor auf 7.554 Punkte.

Rückenwind gaben dem Nasdaq-Index vor allem die Aktien der Halbleiterbranche. Die Gewinne von Applied Materials , Seagate Technology , Micron Technology und AMD reichten von 5,6 bis zu 13 Prozent.

Strategen der Citigroup sind bei US-Aktien und dem globalen Technologiesektor dennoch erst einmal vorsichtiger geworden. Die Experten der US-Bank bleiben zwar konstruktiv gestimmt für KI-Werte. Für eine Rückkehr zum "Overweight"-Votum wollen sie aber erst einmal abwarten, bis Positionen bereinigt sind und die Stimmung sich stabilisiert. In der Zwischenzeit sehen sie Potenzial in europäischen Aktien ausserhalb Grossbritanniens.

Laut Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker E-Toro bleibt Anlegern vor den am Dienstag erwarteten Inflationsdaten aus den USA ohnehin kaum Zeit zum Durchatmen - auch im Hinblick auf eine mögliche US-Leitzinserhöhung im Dezember, die noch nicht vollständig eingepreist sei. "Diese Woche könnte sich entscheiden, ob der Markt nach der monatelangen Wahlunsicherheit noch Kraft für eine Jahresendrally hat", so der Experte./bek

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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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