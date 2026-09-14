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14.09.2026 16:03:36

Aktien New York: KI-Sorgen ziehen Technologiewerte wieder nach unten

NEW YORK (awp international) - Die Sicherheitsdebatte über Künstliche Intelligenz (KI) hat US-Technologieaktien am Montag deutlich belastet. Zudem gab der anhaltende Höhenflug der Ölpreise den Konjunktur- und Inflationsängsten am Markt neue Nahrung.

Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn büsste der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 1,24 Prozent auf 29.004 Punkte ein. Hier gerieten vor allem die Titel der für KI entscheidenden Halbleiterbranche unter massiven Verkaufsdruck. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank indes nur um 0,25 Prozent auf 52.442 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,52 Prozent auf 7.617 Punkte bergab. Damit erwies sich die deutliche Kurserholung vom Freitag als Strohfeuer.

Skeptisch zum Thema KI äusserten sich ausgerechnet prominente Branchenvertreter. Nach dem Schock eigenständiger KI-Hacking-Attacken sei er besorgt, dass ein KI-Schwarm in sechs bis zwölf Monaten in der Lage sein könnte, das gesamte Internet zu übernehmen und potenziell Hunderte Milliarden US-Dollar Schaden zu verursachen, fürchtet etwa Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic. Er rief die Branche dazu auf, die Entwicklung ihrer leistungsfähigsten Modelle zu verlangsamen.

Aufkommende Forderungen nach einer Regulierung der KI-Technologie hatten sich bereits in Asien negativ auf die Kurse ausgewirkt. Der technologielastige südkoreanische Kospi war abgesackt. Auch in Europa machten die Anleger eher einen Bogen um Technologietitel ./gl/jha/

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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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Long 13’083.25 13.91 S2B8UU
Long 12’533.43 8.97 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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