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28.04.2026 15:48:36

Aktien New York: KI-Aktien belasten Nasdaq-Börse - Dow legt leicht zu

NEW YORK (awp international) - Fallende Kurse von Aktien aus dem Umfeld der Künstlichen Intelligent (KI) haben am Dienstag die technologielastige Börse Nasdaq belastet. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 27.097 Punkte nach unten. Auslöser der Verluste ist ein kritischer Zeitungsbericht über das KI-Forschungsunternehmen OpenAI.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte dagegen um 0,3 Prozent auf 49.337 Zähler zu. Hier sorgte die Quartalsbilanz von Coca-Cola für bessere Stimmung. Der S&P 500 gab um 0,4 Prozent auf 7.149 Punkte nach, in dem marktbreiten Index sind die schwachen KI-Aktien schwer gewichtet./bek/he

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Long 12’541.27 19.50 SJQBZU
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Long 11’747.15 8.96 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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