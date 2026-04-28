Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
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28.04.2026 15:48:36
Aktien New York: KI-Aktien belasten Nasdaq-Börse - Dow legt leicht zu
NEW YORK (awp international) - Fallende Kurse von Aktien aus dem Umfeld der Künstlichen Intelligent (KI) haben am Dienstag die technologielastige Börse Nasdaq belastet. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 27.097 Punkte nach unten. Auslöser der Verluste ist ein kritischer Zeitungsbericht über das KI-Forschungsunternehmen OpenAI.
Der Leitindex Dow Jones Industrial legte dagegen um 0,3 Prozent auf 49.337 Zähler zu. Hier sorgte die Quartalsbilanz von Coca-Cola für bessere Stimmung. Der S&P 500 gab um 0,4 Prozent auf 7.149 Punkte nach, in dem marktbreiten Index sind die schwachen KI-Aktien schwer gewichtet./bek/he
Zinsentscheidungen 2026: Europa erhöht, USA senkt – Was bedeutet das für Anleger?
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Volkswirt Dr. Thomas Gitzel über die wichtigsten Entwicklungen an den Finanzmärkten: Zinsen, Inflation, Energiepreise, Geopolitik und die Frage, worauf Anlegerinnen und Anleger 2026 besonders achten sollten.
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|Dow Jones
|49’304.40
|0.28%
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|24’703.09
|-0.74%
|S&P 500
|7’147.84
|-0.36%
|NASDAQ 100
|27’096.66
|-0.77%
Börse aktuell - Live TickerNovartis-Zahlen drücken SMI ins Minus -- DAX fällt zurück -- Dow startet höher -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Markt verzeichnet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex bewegt sich klar nach unten. Der Dow zieht im Dienstagshandel an. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag nach unten.