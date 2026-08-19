S&P 500 998434 / US78378X1072
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|
19.08.2026 16:03:36
Aktien New York: Keine gemeinsame Richtung - Moderna-Kurs mehr als verdoppelt
NEW YORK (awp international) - Zur Wochenmitte sorgen an den US-Börsen Nachrichten aus der Biotech-Branche für Aufsehen und lösen deutliche Kurssprünge aus. Nach einer erfolgreichen gemeinsamen Studie von Moderna und Merck & Co zu einem Melanom-Impfstoff sich der Kurs der Moderna-Aktien im frühen Handel mehr als verdoppeln. Auch die Papiere von Merck & Co legten in Rekordhöhen kräftig zu.
Die grossen Aktienindizes fanden am Mittwoch zunächst keine gemeinsame Richtung. Techwerte standen abermals unter Druck. Standardwerten erging es etwas besser. So gewann der Leitindex Dow Jones Industrial 0,39 Prozent auf 53.552 Punkte. Der von Techwerten bestimmte Nasdaq 100 sank um 0,23 Prozent auf 29.423 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,38 Prozent auf 7.721 Zähler zu.
Etwas stützen könnte den Markt eine Ankündigung des Finanzministeriums, den Rückkauf von US-Anleihen auszuweiten - ein Schritt, der den Anstieg der Renditen am langen Ende der Kurve stoppen soll. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen ging daraufhin deutlich zurück. Am Vortag hatte hier ein Anstieg den Aktien-Anlegern noch Sorgen bereitet./ajx/he
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’715.46
|0.31%
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX stabil -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegt sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigt sich stabil. Die US-Börsen starten positiv in den Tag. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.