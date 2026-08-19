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19.08.2026 16:03:36

Aktien New York: Keine gemeinsame Richtung - Moderna-Kurs mehr als verdoppelt

NEW YORK (awp international) - Zur Wochenmitte sorgen an den US-Börsen Nachrichten aus der Biotech-Branche für Aufsehen und lösen deutliche Kurssprünge aus. Nach einer erfolgreichen gemeinsamen Studie von Moderna und Merck & Co zu einem Melanom-Impfstoff sich der Kurs der Moderna-Aktien im frühen Handel mehr als verdoppeln. Auch die Papiere von Merck & Co legten in Rekordhöhen kräftig zu.

Die grossen Aktienindizes fanden am Mittwoch zunächst keine gemeinsame Richtung. Techwerte standen abermals unter Druck. Standardwerten erging es etwas besser. So gewann der Leitindex Dow Jones Industrial 0,39 Prozent auf 53.552 Punkte. Der von Techwerten bestimmte Nasdaq 100 sank um 0,23 Prozent auf 29.423 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,38 Prozent auf 7.721 Zähler zu.

Etwas stützen könnte den Markt eine Ankündigung des Finanzministeriums, den Rückkauf von US-Anleihen auszuweiten - ein Schritt, der den Anstieg der Renditen am langen Ende der Kurve stoppen soll. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen ging daraufhin deutlich zurück. Am Vortag hatte hier ein Anstieg den Aktien-Anlegern noch Sorgen bereitet./ajx/he

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